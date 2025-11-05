花蓮蝴蝶谷新旅宿試營！雙人1泊3食8888元起　享山林芬多精、泡湯

▲「天成逸旅-蝴蝶谷」即日起試營運。（圖／天成飯店集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

花蓮新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」即日起試營運，業者祭出雙人一泊三食8,888元起優惠，含早、晚餐與宵夜，還能免費暢遊富源國家森林遊樂區，徜徉在山林芬多精與黃金湯溫泉的魅力，即日起至2026年2月13日開放預訂。

▲森活美饌自助式早餐。

「天成逸旅–蝴蝶谷」蝶谷森湯專案中，旅客可入住舒適客房一晚，享用以原住民風味與在地食材為靈感的森活百匯自助早餐與晚餐，夜晚則可前往大廳一隅的「宵香拾味」，品嚐溫暖宵夜。

▲▼以原住民風味與在地食材為靈感的森活百匯晚餐；夜晚則可前往「宵香拾味」品嚐宵夜。







入住旅客除了可免費暢遊富源國家森林遊樂區外，還能盡情體驗館內豐富設施，包括湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱及健身房等。園區亦規劃蝶語花境、奇岩秘境、浮光瑜伽等自然空間，讓人沉浸於山林之美，展開一場與自然共鳴的療癒假期。

▲會館精緻客房。

天成逸旅–蝴蝶谷位於花蓮縣瑞穗鄉富源國家森林遊樂區內，是天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手打造的生態度假園區。園區結合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道，展現低碳永續的旅宿理念。

▲湧泉SPA水療池會館。

園區一年四季風光各異，春賞花、夏逐蝶、秋觀楓、冬泡湯。而藏身山林間的客房，則融合自然與設計巧思，窗外綠意盎然，黃金湯泉療癒身心，讓旅人在蟲鳴與微風中盡享靜謐時光，遠眺層層山嵐，感受遠離塵囂的療癒之旅。

▲▼煙波花蓮太魯閣推出「海息石語・調衡心旅」住房專案；旅人能在海邊體驗做瑜伽。（圖／業者提供）



煙波國際觀光集團旗下的「煙波花蓮太魯閣」，11月30日前推出全台首創的五感療癒體驗「海息石語・調衡心旅」住房專案，入住除了能享受豐盛早午餐，還送療癒體驗，平日每晚4410元起。

除了指定「海息石語・調衡心旅」住房專案外，選擇其他專案的住客可以每人優惠加購價749元體驗。活動固定於周五至周日舉辦，6人成行、每場限額16席，需於三日前完成預約，全程體驗約2小時。