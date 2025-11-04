▲米其林一星餐廳推新品牌「三點三」 道地港點168元起。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

米其林一星餐廳「T+T」一直以亞洲風味為發展核心，繼聚焦世界華人飲食文化的「Circum-」後，近期再開設新餐廳「三點三 DIM SUM TIME」，168元起就能享用道地港點滋味。

「三點三 DIM SUM TIME」品牌命名靈感，源自香港的下午飲茶文化，亦指午後三點十五分的悠閒時光，既是短暫小憩，也是「飲早茶、食下午茶」的生活傳統延續。餐廳由主廚吳滿權掌舵，秉持對手工港點的熱愛與職人精神，團隊堅持每日嚴選新鮮食材，從蒸點、燒味、麵食、燉湯到甜品與茶飲，皆是純手工當天現做。

▲浮金蝦餃。（圖／記者黃士原攝）

▲海隨陸行（燒賣）。（圖／記者黃士原攝）

三點三呈現道地港式飲茶文化，蒸籠點心有蝦餃、燒賣、鳳爪、排骨等，港味有腸粉、蘿蔔糕、雪山包，同時也供傳統風味的叉燒、烤鴨。主食部分，吃得到雲吞麵、牛腩撈麵與時令燉湯；甜品以手工蛋撻與蛋白杏仁茶串起茶餐廳的甜美記憶。

雖然主打道地港點，但吳滿權仍在傳統中加入創新，像是「浮金蝦餃」的通體晶透外皮，加了海苔粉來增加鮮味，「海隨陸行」這道燒賣則是以雞肉取代傳統豬後腿，讓油脂比例更輕盈、質地更細嫩，最上面放上蟹肉來增加海陸風味的厚度。

▲雪山包。（圖／記者黃士原攝）

▲紅米脆皮腸粉。（圖／記者黃士原攝）

▲香蒸鳳爪。（圖／記者黃士原攝）

「雪山包」是將傳統叉燒包的麵皮，改良為帶有酥脆外殼的西式麵包，因頂部金黃酥脆、形似雪山融雪的樣貌而得名。內餡選用香甜梅花肉叉燒，結合山楂、洋蔥，鹹甜交融、蜜香濃郁；外皮經過兩次發酵製成，最後在表面擠上酥油後烤至金黃酥脆。

▲蜜汁叉燒（左前）與黑叉燒（右後）。（圖／記者黃士原攝）

▲時令燉湯。（圖／記者黃士原攝）

此外，這裡也吃得到燒臘，除了常見的蜜汁叉燒，還有就連香港也少見的黑叉燒。蜜汁叉燒選用豬梅花，而黑叉燒則選五花肉，吳滿權表示，其肥瘦相間最適合製成黑叉燒，他以薑蔥、香料與秘製叉燒醬醃製3小時後掛爐，採兩段溫度烘烤，先以高溫定色，再以低溫入味，最後靜置回乾，使外層焦糖化、脆香帶微煙氣卻不焦苦。

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨。（圖／記者黃士原攝）

另外，ATT集團首度跨足精緻餐飲，旗下首個大型餐飲品牌「芯聚苑」進駐台北信義Att Valley，主打經典烤鴨、中華料理與粵式港點，11月7日開始試營運，11月16日前經典烤鴨半價優惠，11月30日前消費即可參加免費烤鴨抽獎。

ATT集團旗下首個大型餐飲品牌「芯聚苑」，以「經典傳承×味覺革新」為品牌哲學，其招牌片皮烤鴨，嚴選3公斤重的熟成櫻桃鴨，烤至外皮酥脆香滑，呈現金紅色色澤，肉質鮮嫩多汁。鴨肉片好後，可搭配附上的手工蕎麥潤餅、蔥段、黃瓜、鳳梨片，再抹上甜麵醬一同食用。