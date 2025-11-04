ITF旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

▲2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場，今舉辦展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館一館登場，正值政府「全民普發現金一萬元」明（5）日開放線上登記，旅遊業者觀察，日韓、東南亞「萬元有找」商品最受青睞，再加上寒假延長與9天春節假期，歐洲線寒假訂單量較去年同期暴增3倍，義大利、奧捷及北歐極光團成搶訂焦點。

▲歐洲進單暢旺，熱門行程如北歐極光團，能見度已到明年6月。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅旅遊總經理單葑指出，普發現金與ITF旅展檔期完美重疊，帶動民眾出國動能大幅回升，預估整體業績可望成長2成。她表示，今年旅展主打「普發金放大術」，包含「沖繩自由行免萬元」、「長程線最高折1萬5」，並加碼推出「普發折扣碼」，指定行程再折5000元。至於現場最受關注的高CP商品，則是曼谷帝王蟹吃到飽行程，只要12999元起。

▲2025ITF台北國際旅展展前記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅說，受惠於寒假延長與春節連假，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線表現最亮眼。歐洲線寒假進單人數年增3倍，其中北歐團能見度已排至明年6月；亞非線寒假及春節訂單成長近8成，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。雄獅同時針對新航點推出特惠團，如神戶、鳳凰城、達拉斯等航線行程「挑戰市場最低價」，每人53999元起即可暢遊美國三大國家公園。

▲摩洛哥15日遊，走訪世界文化遺產瓦盧比利斯（Volubilis）感受羅馬帝國魅力。（圖／雄獅旅遊提供）



東南亞因機位充足、票價下修1至2成，也成為旅遊熱門選項。雄獅推出「萬元有找」消年假方案，包括首爾採果4日9999元起、曼谷芭達雅龍蝦吃到飽最低9999元起、神戶京都大阪5日不含自理餐行程免3萬元、北越下龍灣仙境5日16500元起、宿霧與鯨鯊共舞5日15999元起，讓旅客用小錢也能出國充電。



易飛旅遊朱俊榮指出，普發現金對團體旅遊刺激效果明顯，不少民眾以「萬元能去哪玩」為出發點，帶動超值行程詢問度大增。易飛旅遊也順勢推出韓國9900元、越南峴港8999元起、九州買一送一等方案，讓小資族輕鬆成行。

▲越南峴港。（圖／記者蔡玟君攝）



朱俊榮表示，日韓仍是台灣旅客出國首選，賞櫻與滑雪等季節性主題團逐漸熱絡，行程型態則以「半自助團」為主流。他分析，長輩族群偏好有導遊陪同、能深入了解當地文化的團型，而年輕人則著重自由活動與美食購物。除日韓外，義大利不到5萬元、土耳其39999元、韓國冰釣主題團都是今年旅展亮點。



五福旅遊副總蔡長霖也指出，普發一萬元政策對小資族最有感，短線旅遊買氣顯著回升。五福推出「政府發一萬、五福再送一萬」系列優惠，其中韓國釜山、蔚山、大邱5日買一送一14900元，平均每人不到8000元，成為高CP值首選。



蔡長霖看好郵輪、美加紐澳市場的表現，能見度已延伸至明年暑假。他透露，隨著明年春節與國定假期多，國人規劃長假出國的時間普遍提前，商品上架速度比往年快約3個月，部分行程甚至提早9個月就可預訂。



世邦旅遊則指出，萬元上下的日韓產品最受惠於普發政策，潛力海島如沖繩、帛琉、關島詢問度也明顯上升。關島早去晚回團第二人可省1萬元；北歐極光團更祭出「看不到極光退1萬元」保證，讓旅客玩得安心又划算。