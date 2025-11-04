「美加紐澳」線上旅展買氣旺　迷你團、輕旅行成出國新趨勢

▲台美航點不斷增加，華航與星宇接下來都將開航鳳凰城。（圖／翻攝自City of Phoenix, AZ USA臉書專頁）

記者蔡玟君／台北報導

全台規模最大的 ITF 台北國際旅展將於11月7日至10日連續4天在台北南港展覽館一館登場。今年攤位數達1600格，為歷年之最。除推出最新優惠外，也帶來全新旅遊玩法資訊。旅遊業者分析，受惠於明年春節假期延長與「普發1萬」政策帶動，長程線買氣成長三倍；展望明年旅遊趨勢，旅客更偏好深度主題、小包團與輕旅行等旅遊方式。

▲可樂旅遊發言人林冠賢（上圖中）。（圖／業者提供）

可樂旅遊發言人林冠賢表示，線上旅展自10月中旬開跑，原本業者普遍看弱下半年銷售，但短程線如韓國、長程線的美加與紐澳表現突出，歐洲則以德瑞及東歐的布拉格最受歡迎。

林冠賢指出，美國與紐澳線受惠於新航點增加，以及可樂旅遊取得更多觀光資源，進而包裝出多樣化產品；歐洲則因冬季主題旅遊豐富，成為帶動銷售的主要因素。

他也觀察，近年結合自由行與團體旅遊玩法的「輕旅行」產品越來越受消費者青睞，輕旅行產品中安排自由行日，且單點、更深度，但同時解決自由行旅客必須做功課、交通等痛點，因此吸收兩邊客群，成為新興趨勢，可樂旅遊也增加短、長程線輕旅行系列團選擇，平均5至7天，提供想要深度、不想趕行程又保有自由時間的旅人選擇。

▲美國鳳凰城。（圖／翻攝自City of Phoenix, AZ USA臉書專頁）

雄獅旅遊總經理單葑指出，根據目前銷售情況觀察，歐洲團體業績在明年寒假成長3倍，過年檔期銷售也成長1倍；而美加線因新航點增加，從今年第四季至明年寒假，銷售成長約三成。業者更推出挑戰市場最低價的「美國鳳凰城首航團」，每人5萬4000元有找。

此外，響應普發1萬政策，業者推出12月與明年1月出發的韓國團每人8990元、九州景觀列車行程2萬1000元，以及曼谷帝王蟹吃到飽行程1萬2900元等優惠。預期可帶動第四季至明年寒假銷售成長2成。

喜鴻假期執行副總經理藍一晴則觀察，今年台灣赴日旅遊團體減少約1至2成，因素包括暑假預言影響，但旅客更偏好拉長旅遊時間，從原本基本的5天變成7天，而長程線如義大利、瑞士、北歐極光等最受歡迎，且因連假增加，旅客更偏好13天等長天數的旅遊產品。

此外，藍一晴也觀察到迷你小團旅遊形式在台灣漸受歡迎，大家不喜歡太多人一起跟團旅行，反而更愛熟悉的4人、6人一起出門，且透過客製化方式提升旅程彈性度。他也表示，明年喜鴻也將迷你團包裝列為重點推廣策略之一。

▲燦星旅遊發言人羅俊英（上圖左起2）。（圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊發言人羅俊英則觀察，時序進入秋冬，以燦星獨家的秋田、高知等產品來說，東北地區買氣高。今年燦星旅遊也規劃一系列東北滑雪團，不僅有專業教練，團體價格也包括雪具租借，並選擇可ski in、ski out的雪場。

而東南亞則以泰國、海島最受歡迎，且小團體產品越來越受旅客青睞，以東南亞線來看，小型團體產品已佔整體4成，燦星旅遊更主打6人即可出發，適合三五好友、家庭出遊選擇。

▲ITF旅展將有吉祥物大遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

今年台北國際旅展除了天天有優惠可搶外，還有許多特色活動，如國際表演與吉祥物大遊行天天登場，卡司包括日本超人氣熊本熊、超萌「呆呆獸」，以及多國文化節目輪番演出，「吉祥物大遊行」更於每天下午2點舉辦，另有舞台見面會，邀請親子近距離合影，感受年度最萌旅遊嘉年華魅力。

而展期期間還有許多重點卡司曝光，包括11月7日將有小林賢伍於泰國館與東南旅行社登台；11月8日（六）則安排旅遊達人Miya、YouTuber金魚腦、桃園館邀請的人氣網紅《欸你這週要幹嘛》、可樂旅遊帶來的《原子少年2》F.F.O、台灣人氣男團ARKis、韓國館台韓合製選秀節目《SCOOL》中脫穎而出的男團SEVENTOEIGHT接力亮相。

11月9日國館邀甫在韓國發行新專輯的GenZ人氣女團《GENBLUE幻藍小熊》現身；11月10日人氣影星連俞涵也將現身客家館，讓旅展從早到晚都不冷場。