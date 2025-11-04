COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

▲COMEBUY創始永吉店換上全新團隊進駐再升級。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「COMEBUY」創始永吉店全新團隊進駐，11月11日起搶先開賣限量新品「黑糖系列飲品」，且可享限時飲料免費送、買1送2等限定好康。

COMEBUY創始永吉店新團隊接手，限量新品黑糖系列飲品搶先在此上市。該系列選用黑糖結合現萃茶，打造黑糖奶茶、黑糖奶綠及珍珠黑糖鮮奶，售價55元起，11月11日起開賣。

除了黑糖系列搶先上市，11月11日至13日永吉店再祭每天前100人，大麥紅茶或玉荷冰綠免費喝活動，每人限1杯，送完為止；11月14日至12月4日凡購買「玩火」或「雙Q奶茶2號」即享「買1送2」優惠，飲品買1送1以價低者為贈送品項，再送2張25元飲品抵用券。

▲現萃桌曆內含優惠超過3000元，全台限量1000本。

COMEBUY也首度推出現萃桌曆，以雙Q奶茶為主視覺，11月11日起全門市開賣，消費任2杯50元飲品（含以上），可享24元加購1份，桌曆內含優惠超過3000元，1000本售完為止。

▲青山11月起連開5家新門市。（圖／青山提供）

手搖飲「青山-青茶專業製作」11月起將連開5家新門市，台南永康永大店已於1日開幕，18日桃園中正店將接力登場，台南善化店、台南東寧店與永和樂華店，預計分別於15日、22日與29日開幕。

新門市開幕限定優惠，開幕首日來店可免費領取1杯飲品，選項包括冬青、桂花玄米茶或天蟬那堤，每人限領1杯；第2杯起享全品項5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則有全品項73折，每人限購5杯。

●永康永大店

地址：台南市永康區永大路二段667號

●桃園中正店

地址：桃園市桃園區中正路599號

●台南善化店

地址：台南市善化區中正路358號

●台南東寧店

地址：台南市東區東寧路408號

●永和樂華店

地址：新北市永和區永和路一段180號1樓及2樓