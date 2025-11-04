ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

COMEBUY創始永吉店新推「黑糖系列」　紅綠茶限時免費喝

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY創始永吉店換上全新團隊進駐再升級。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「COMEBUY」創始永吉店全新團隊進駐，11月11日起搶先開賣限量新品「黑糖系列飲品」，且可享限時飲料免費送、買1送2等限定好康。

COMEBUY創始永吉店新團隊接手，限量新品黑糖系列飲品搶先在此上市。該系列選用黑糖結合現萃茶，打造黑糖奶茶、黑糖奶綠及珍珠黑糖鮮奶，售價55元起，11月11日起開賣。

除了黑糖系列搶先上市，11月11日至13日永吉店再祭每天前100人，大麥紅茶或玉荷冰綠免費喝活動，每人限1杯，送完為止；11月14日至12月4日凡購買「玩火」或「雙Q奶茶2號」即享「買1送2」優惠，飲品買1送1以價低者為贈送品項，再送2張25元飲品抵用券。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲現萃桌曆內含優惠超過3000元，全台限量1000本。

COMEBUY也首度推出現萃桌曆，以雙Q奶茶為主視覺，11月11日起全門市開賣，消費任2杯50元飲品（含以上），可享24元加購1份，桌曆內含優惠超過3000元，1000本售完為止。

▲▼青山。（圖／青山提供）

▲青山11月起連開5家新門市。（圖／青山提供）

手搖飲「青山-青茶專業製作」11月起將連開5家新門市，台南永康永大店已於1日開幕，18日桃園中正店將接力登場，台南善化店、台南東寧店與永和樂華店，預計分別於15日、22日與29日開幕。

新門市開幕限定優惠，開幕首日來店可免費領取1杯飲品，選項包括冬青、桂花玄米茶或天蟬那堤，每人限領1杯；第2杯起享全品項5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則有全品項73折，每人限購5杯。

●永康永大店
地址：台南市永康區永大路二段667號

●桃園中正店
地址：桃園市桃園區中正路599號

●台南善化店
地址：台南市善化區中正路358號

●台南東寧店
地址：台南市東區東寧路408號

●永和樂華店
地址：新北市永和區永和路一段180號1樓及2樓

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEBUY 買1送1 青山-青茶專業製作

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【信義豪宅雙屍案新進展】9億CEO大量購毒！清秀女藥頭落網

推薦閱讀

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

北市飯店「普發萬元住房專案」

北市飯店「普發萬元住房專案」

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

11月餐飲優惠！吃到飽111元

饗食天堂林口三井店今開幕

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

6旅遊業者「普發萬元優惠」

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

身分證對中「4個1」現折1111元

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

熱門行程

最新新聞更多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366