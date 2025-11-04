身分證對中「4個1」現折1111元　這一鍋集團推雙11優惠

▲「這一鍋」雙11推出趣味活動「1越多肉越多」。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導



搶食雙11商機，這一鍋餐飲集團旗下4大品牌大玩身分證優惠，單張對中「4個1」吃燒肉現折1111元，還可以揪朋友一起吃火鍋，整桌證件集滿「5個1」送伊比利豬，集滿「8個1」招待仙馥牛肉三拼盛宴。

「這一鍋」推出趣味活動「1越多肉越多」，只要成為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，集滿8個1送仙馥牛肉三拼盛宴（價值918元），集滿5個1招待伊比利梅花豬（價值398元）。

▲「燒肉同話」推出「有1就換肉」雙11燒肉任務。（圖／這一鍋集團提供）

「燒肉同話」則推出「有1就換肉」雙11燒肉任務，會員本人身分證字號有2個1招待松阪豚1份（價值180元），有3個1送澳洲和牛板腱1份（價值480元），如果一次對中4個1，就能免費享用A5日本和牛金磚1份（價值680元）。另11月11日當日更加碼，凡身分證字號中含有4個1，只要點滿用餐人數套餐即可現折1111元。

主打個人鍋物的「這一小鍋」，在11月11日當日貼心推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，點購元氣燒酒雞時，出示會員票券，即可免費獲得1罐米酒。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲「韓啵韓式料理」11月迎來品牌生日慶，可享指定豆腐煲第2鍋111元優惠。（圖／這一鍋集團提供）

「韓啵韓式料理」11月迎來品牌生日慶，節日加乘推出「雙11同樂」與「感恩分享」兩波回饋。第一波活動會員憑專屬優惠券，可享指定豆腐煲第2鍋111元優惠，最高可現省207元；第二波則祭出會員憑優惠券可用22元、44元加購啵啵感恩炸半雞或全雞。

▲台北天成大飯店百合西餐廳雙11月10日至11月15日晚餐時段消費排餐買一送一。（圖／天成飯店集團提供）

另外，天成飯店集團看準雙11商機，聯合集團旗下3家飯店，11月22日以前推出餐飲優惠。台北天成大飯店旗下百合西餐廳11月10日至11月15日，於晚餐時段消費排餐買一送一；翠庭中餐廳11月11日至11月22日，單筆消費滿1111元現折111元，活動期間成為Cosmos CLUB會員再享美食禮遇，內用消費加贈小菜、甜湯或是免茶資優惠3選1。

華山1914文化創意產業園區旁的天成文旅華山町餐酒館，11月11日至12月12日外帶全品項8折，加入天成Cosmos CLUB會員再享酒水飲料內用加購第2杯只要11元（11月11日至11月22日）。天成世貿國際會館翠庭中餐廳即日起至11月17日，預訂招牌「明爐烤鴨3吃」售價2880元+10%，還可以用優惠價111元加購1份爐烤鴨鬆披薩。