CoCo開賣「職人咖啡系列」　4飲品限時買1送1

▲CoCo開賣職人咖啡系列。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」推出全新「職人咖啡系列」，除了有現磨咖啡外，更加入水果打造果咖飲品選擇，今天拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式與紅柚香檸美式買1送1；明天好友日則推日焙珍珠奶茶買1送1。

CoCo職人咖啡系列採用榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆，除美式（售價40元）、拿鐵（售價60元），還有加入手搗新鮮檸檬的「西西里手搗檸檬美式」、檸檬與紅葡萄柚搭配美式的「紅柚香檸美式」，分別推薦5分糖、7分糖最合適，售價皆為75元；加料升級「珍珠職人拿鐵」、「粉角職人拿鐵」只要70元。

CoCo表示，即日起每周二指定同價位咖啡品項買1送1，包括職人拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式，售完為止，提醒部分門市未販售咖啡系列。

▲CoCo日焙珍珠奶茶限時1天買1送1。（圖／CoCo提供）

每周三是CoCo好友日，明（5日）祭出「大杯日焙珍珠奶茶買1送1」，凌晨0時起即可透過官方LINE領券，須使用都可訂線上平台預訂才有優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲迷客夏首度推出花香調系列「桂香茶境」飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲桂香粉粿口感香甜。

迷客夏今年冬天則首度推出花香調系列「桂香茶境」，一共打造4款飲品、1款配料，嚴選香氣最為馥郁的金桂，把金黃色花瓣入糖熬煮製備，「桂香粉粿」把桂花放進Q彈粉粿中，口感香甜帶有花香，無論搭配新品或經典茶款都能更添層次，每份15元。

▲桂香茶境系列首推「娜杯桂香拿鐵」、「桂香青檸粉粿」。

▲2款飲品分別為「桂香原片青」、「桂香輕蕎麥」。

飲品主打「娜杯桂香拿鐵」，選用綠香鮮奶結合娜杯帶有焦糖香的娜杯紅茶、桂花香堆疊3重香氣，售價65元起；「桂香青檸粉粿」以清新青茶為基底加入桂花、微酸檸檬點綴，再放進桂香粉粿增添咀嚼口感，售價65元。

「桂香原片青」選用台灣原片青茶結合金桂糖釀，售價50元；「桂香輕蕎麥」則以蕎麥自然穀香為基調交織清香桂花，售價55元。11月5日起全門市上市。

迷客夏明天起至11月10日「買桂香茶境指定新品送桂香粉粿」，指定飲品為桂香原片青、桂香輕蕎麥、娜杯桂香拿鐵；11月11日於一般門市出示指定活動截圖可享杯杯現折11元，線上點餐平台「迷點」加碼推「買任11杯送11杯指定飲品電子兌換券」，指定飲品包括大正紅茶、伯爵紅茶、茉莉原淬綠茶、琥珀高峰烏龍、原片初露青茶。

11月12日至11月18日於一般門市現場購買、迷點及電話自取購買桂香茶境系列飲品任3杯即送「桂花朵朵香氛片」1片，送完為止。