跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地享受神級美景　解鎖日本第一訂房平台終極優惠密碼

▲人氣旅遊YouTuber Celine選在最夢幻的楓葉季實地開箱日本人氣旅遊勝地－上高地，眼前美景讓她忍不住驚嘆：「美到沒有死角」。（圖／翻攝自影片，以下同）

旅遊中心／綜合報導

位於日本中部山岳國立公園內、被譽為「神的故鄉」的上高地，是通往北日本阿爾卑斯山的入口，這處海拔約1,500公尺的高原秘境，以壯闊的穗高連峰與清澈的梓川等景觀聞名，極致純粹的原始自然樣貌，使其成為深度旅遊熱點，每年僅在4月中旬至11月中旬開放，吸引無數遊客與山系愛好者爭相造訪，人氣旅遊YouTuber Celine特地選在最夢幻的楓葉季實地開箱，並在影片中驚嘆這是一個「美到沒有死角的山區」，不僅分享了詳盡的交通、住宿及行程攻略，更揭露了如何利用日本第一訂房平台樂天旅遊APP順利預訂到理想房型，使整趟旅程規劃更加高效順暢。

▲Celine選擇走最省時的路線，從名古屋出發到上高地。

想要走最省時的路線直奔上高地，Celine建議可選擇從距離相對較近的名古屋出發。從台灣飛往名古屋中部國際機場，只需2個半小時即可抵達，機票也較為便宜，接著在名古屋站搭乘特急列車至松本站，再到上高地巴士總站轉乘松本電鐵巴士，儘管這段路得轉搭幾趟車，但路線明確，比想像中簡單。不過，Celine提醒：「想要來上高地賞楓的話，巴士跟住宿都要提早訂」，因為直達上高地的巴士班次極少，一天只有兩班，在楓葉最盛的旺季，熱門時段的車票更是難搶，至少要提前一個月搶訂。

▲▼上高地海拔約 1,500 公尺，屬於中部山岳國立公園的一部分，每年只在4月中旬至11月中旬開放。因其純粹的原始自然樣貌，被譽為「神的故鄉」或「神的居所」。

經過長途跋涉，當抵達上高地的那一刻，眼前層層疊疊的紅葉與壯麗山景，瞬間消除了Celine一行人旅途的疲憊。梓川清澈穿流、穗高連峰氣勢磅礴，無論是代表性景點之一河童橋、水色如鏡的大正池，或是幽靜的明神池、充滿秋色的田代池與濕原，沿途展現秋季限定風景，每處都值得旅人放慢腳步細細品味。Celine忍不住讚賞，「整片山谷像畫一樣，美到不真實」，隨手一拍都是桌布等級，極力推薦喜愛攝影、拍美照的人必來，怎麼拍都好看，是一個讓人信心大增的地方，「失去攝影魂的人，通通就來上高地，你就找回你的熱情」。

▲楓葉季是造訪上高地最熱門、也公認最美的時節。

整趟旅程只靠雙腳，雖然累，但山林的靜謐，只有溪流聲、風聲與樹林的氣息，沒有引擎聲的干擾，置身其中，會發現整個山區安靜得像圖書館；療癒人心的美景，即使是不知名的角落，都可以讓人坐著發呆半個小時，甚至舒服到不小心睡著，徹底感受上高地最純粹的魅力。上高地還有著「神的居所」的美名，Celine在實地探訪後笑說，如果神明真的降臨，也是很合理的事，誠心建議，特別是像她一樣的攝影愛好者，務必留宿至少一晚，若能停留兩天更好，才能在晨霧、夕照與星空間，領略上高地這座「日本最美山區」。

既然被美景徹底征服，Celine自然要住下來，好好地享受這份寧靜。這次她選擇入住位於河童橋附近的「上高地 The Parklodge」，這間旅宿以原木風格建築與大片窗景著稱，窗外就是整片山景，綠意景緻極至奢侈；館內提供以當季食材製作的豐富料理，讓人能在冷冽山風中感受最溫暖的待客之道；戶外還設有露營風格的庭院區，木棧板上擺著舒服的露營椅，Celine就在這裡與旅伴享用午餐，陽光灑下來，真的有露營的感覺。雖然上高地的住宿選擇少且房價高昂，但能夠從容地捕捉清晨與日落的光影，享受飯店提供的一泊二食服務，在山裡也能吃到精緻的餐點，讓她覺得這份體驗的價值已遠高於價格。

▲▼位於河童橋旁的飯店「上高地 The Parklodge」。

能夠在楓葉旺季順利搶訂到優質旅宿，Celine直言最大功臣就是日本第一訂房平台樂天旅遊！除了品牌信賴度高，介面也有完整的中文支援，平台收錄了數萬間日本飯店，從星級飯店、渡假村到豪華露營、溫泉湯宿，以及具有日本在地特色的日式旅館，房源涵蓋率極高，類型選擇多元、更齊全，像上高地這種房源稀缺的秘境，就是使用日本在地平台成功搶到好房的關鍵。Celine親自使用後，大推樂天旅遊根本是日本深度旅遊的必備工具，玩日本一定要用它來訂房！

▲▼透過樂天旅遊可以提早搶訂幾乎住不到的理想房型之外，平台上收錄了數萬間日本在地住宿，選擇更多、更齊全。

而大家最關心的省錢環節，樂天旅遊還有特色住宿方案，可選擇包含如一泊二食、餐點選擇、體驗活動、票券等，都可搭配優惠券享受額外折扣，樂天旅遊的多重優惠疊加機制，則是讓Celine驚呼連連。尤其正值年底旅遊旺季，無論是安排滑雪或冬季旅行，她特別提醒，現在絕對是使用樂天旅遊APP訂房的黃金時機，即日起至11月12日的雙11活動期間，只要透過樂天旅遊APP即可搶5折快閃優惠券，11月11日當天還有額外11%折扣；即日起~2026/2/27滑雪住宿額外 9 折！包含長野、新潟、北海道、群馬等皆享有額外優惠；還有新會員享95折優惠，此外，每筆訂單都能累積1%樂天點數回饋，不僅可折抵下次訂房，還能使用於其他樂天服務，以及信用卡回饋，最高享四重疊加優惠。

▲樂天旅遊擁有最狂的多重優惠疊加機制。

面對這驚人的折扣力度，Celine坦言自己也被實際結帳價格嚇到，竟然比比價網站顯示的價格更低，「不信的人可以直接去試試看，點到結帳頁面。」她也分享，這次才發現樂天旅遊APP裡不只訂房方便，還整合了由日本在地專業夥伴撰寫的旅遊指南，內容涵蓋景點、交通、特色住宿、季節活動等，都寫得清清楚楚，就像是日本人親自寫攻略教你玩，非常實用！不管是想滑雪、泡湯，或準備下一趟賞楓行程，都不妨先下載樂天旅遊APP看看，不僅能一次掌握日本旅遊資訊，也能趁年底檔期入手最划算的住宿價格。

▲現在正值年底旅遊旺季，樂天旅遊祭出了超多優惠，大家真的要手刀下載。

上高地的壯麗群峰、溫泉小鎮的靜謐煙氣，或是滑雪場的初雪與歡笑，日本的魅力總在旅途中被一點一滴收藏。當行程規劃不再被訂房與比價牽絆，旅人才能專注於真正重要的風景。透過樂天旅遊APP，不只是找到一間飯店，而是開啟下一段旅程的起點，讓每一次出發，都更輕盈、更自由，也更貼近你心中嚮往的日本。

快來下載樂天旅遊APP! 開啟你的日本旅遊吧!

樂天官網

手刀搶雙11優惠

滑雪行程、住宿優惠

新註冊會員領取優惠