ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地享受神級美景　解鎖日本第一訂房平台終極優惠密碼

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲人氣旅遊YouTuber Celine選在最夢幻的楓葉季實地開箱日本人氣旅遊勝地－上高地，眼前美景讓她忍不住驚嘆：「美到沒有死角」。（圖／翻攝自影片，以下同）

旅遊中心／綜合報導

位於日本中部山岳國立公園內、被譽為「神的故鄉」的上高地，是通往北日本阿爾卑斯山的入口，這處海拔約1,500公尺的高原秘境，以壯闊的穗高連峰與清澈的梓川等景觀聞名，極致純粹的原始自然樣貌，使其成為深度旅遊熱點，每年僅在4月中旬至11月中旬開放，吸引無數遊客與山系愛好者爭相造訪，人氣旅遊YouTuber Celine特地選在最夢幻的楓葉季實地開箱，並在影片中驚嘆這是一個「美到沒有死角的山區」，不僅分享了詳盡的交通、住宿及行程攻略，更揭露了如何利用日本第一訂房平台樂天旅遊APP順利預訂到理想房型，使整趟旅程規劃更加高效順暢。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲Celine選擇走最省時的路線，從名古屋出發到上高地。

想要走最省時的路線直奔上高地，Celine建議可選擇從距離相對較近的名古屋出發。從台灣飛往名古屋中部國際機場，只需2個半小時即可抵達，機票也較為便宜，接著在名古屋站搭乘特急列車至松本站，再到上高地巴士總站轉乘松本電鐵巴士，儘管這段路得轉搭幾趟車，但路線明確，比想像中簡單。不過，Celine提醒：「想要來上高地賞楓的話，巴士跟住宿都要提早訂」，因為直達上高地的巴士班次極少，一天只有兩班，在楓葉最盛的旺季，熱門時段的車票更是難搶，至少要提前一個月搶訂。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲▼上高地海拔約 1,500 公尺，屬於中部山岳國立公園的一部分，每年只在4月中旬至11月中旬開放。因其純粹的原始自然樣貌，被譽為「神的故鄉」或「神的居所」。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

經過長途跋涉，當抵達上高地的那一刻，眼前層層疊疊的紅葉與壯麗山景，瞬間消除了Celine一行人旅途的疲憊。梓川清澈穿流、穗高連峰氣勢磅礴，無論是代表性景點之一河童橋、水色如鏡的大正池，或是幽靜的明神池、充滿秋色的田代池與濕原，沿途展現秋季限定風景，每處都值得旅人放慢腳步細細品味。Celine忍不住讚賞，「整片山谷像畫一樣，美到不真實」，隨手一拍都是桌布等級，極力推薦喜愛攝影、拍美照的人必來，怎麼拍都好看，是一個讓人信心大增的地方，「失去攝影魂的人，通通就來上高地，你就找回你的熱情」。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲楓葉季是造訪上高地最熱門、也公認最美的時節。

整趟旅程只靠雙腳，雖然累，但山林的靜謐，只有溪流聲、風聲與樹林的氣息，沒有引擎聲的干擾，置身其中，會發現整個山區安靜得像圖書館；療癒人心的美景，即使是不知名的角落，都可以讓人坐著發呆半個小時，甚至舒服到不小心睡著，徹底感受上高地最純粹的魅力。上高地還有著「神的居所」的美名，Celine在實地探訪後笑說，如果神明真的降臨，也是很合理的事，誠心建議，特別是像她一樣的攝影愛好者，務必留宿至少一晚，若能停留兩天更好，才能在晨霧、夕照與星空間，領略上高地這座「日本最美山區」。

既然被美景徹底征服，Celine自然要住下來，好好地享受這份寧靜。這次她選擇入住位於河童橋附近的「上高地 The Parklodge」，這間旅宿以原木風格建築與大片窗景著稱，窗外就是整片山景，綠意景緻極至奢侈；館內提供以當季食材製作的豐富料理，讓人能在冷冽山風中感受最溫暖的待客之道；戶外還設有露營風格的庭院區，木棧板上擺著舒服的露營椅，Celine就在這裡與旅伴享用午餐，陽光灑下來，真的有露營的感覺。雖然上高地的住宿選擇少且房價高昂，但能夠從容地捕捉清晨與日落的光影，享受飯店提供的一泊二食服務，在山裡也能吃到精緻的餐點，讓她覺得這份體驗的價值已遠高於價格。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲▼位於河童橋旁的飯店「上高地 The Parklodge」。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

能夠在楓葉旺季順利搶訂到優質旅宿，Celine直言最大功臣就是日本第一訂房平台樂天旅遊！除了品牌信賴度高，介面也有完整的中文支援，平台收錄了數萬間日本飯店，從星級飯店、渡假村到豪華露營、溫泉湯宿，以及具有日本在地特色的日式旅館，房源涵蓋率極高，類型選擇多元、更齊全，像上高地這種房源稀缺的秘境，就是使用日本在地平台成功搶到好房的關鍵。Celine親自使用後，大推樂天旅遊根本是日本深度旅遊的必備工具，玩日本一定要用它來訂房！

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲▼透過樂天旅遊可以提早搶訂幾乎住不到的理想房型之外，平台上收錄了數萬間日本在地住宿，選擇更多、更齊全。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

而大家最關心的省錢環節，樂天旅遊還有特色住宿方案，可選擇包含如一泊二食、餐點選擇、體驗活動、票券等，都可搭配優惠券享受額外折扣，樂天旅遊的多重優惠疊加機制，則是讓Celine驚呼連連。尤其正值年底旅遊旺季，無論是安排滑雪或冬季旅行，她特別提醒，現在絕對是使用樂天旅遊APP訂房的黃金時機，即日起至11月12日的雙11活動期間，只要透過樂天旅遊APP即可搶5折快閃優惠券，11月11日當天還有額外11%折扣；即日起~2026/2/27滑雪住宿額外 9 折！包含長野、新潟、北海道、群馬等皆享有額外優惠；還有新會員享95折優惠，此外，每筆訂單都能累積1%樂天點數回饋，不僅可折抵下次訂房，還能使用於其他樂天服務，以及信用卡回饋，最高享四重疊加優惠。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲樂天旅遊擁有最狂的多重優惠疊加機制。

面對這驚人的折扣力度，Celine坦言自己也被實際結帳價格嚇到，竟然比比價網站顯示的價格更低，「不信的人可以直接去試試看，點到結帳頁面。」她也分享，這次才發現樂天旅遊APP裡不只訂房方便，還整合了由日本在地專業夥伴撰寫的旅遊指南，內容涵蓋景點、交通、特色住宿、季節活動等，都寫得清清楚楚，就像是日本人親自寫攻略教你玩，非常實用！不管是想滑雪、泡湯，或準備下一趟賞楓行程，都不妨先下載樂天旅遊APP看看，不僅能一次掌握日本旅遊資訊，也能趁年底檔期入手最划算的住宿價格。

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

日本旅遊,日本住宿,日本訂房平台,樂天旅遊APP,上高地,Celine,滑雪（圖／翻攝自影片）

▲現在正值年底旅遊旺季，樂天旅遊祭出了超多優惠，大家真的要手刀下載。

上高地的壯麗群峰、溫泉小鎮的靜謐煙氣，或是滑雪場的初雪與歡笑，日本的魅力總在旅途中被一點一滴收藏。當行程規劃不再被訂房與比價牽絆，旅人才能專注於真正重要的風景。透過樂天旅遊APP，不只是找到一間飯店，而是開啟下一段旅程的起點，讓每一次出發，都更輕盈、更自由，也更貼近你心中嚮往的日本。

快來下載樂天旅遊APP! 開啟你的日本旅遊吧!
樂天官網
手刀搶雙11優惠
滑雪行程、住宿優惠
新註冊會員領取優惠

關鍵字： 日本旅遊 日本住宿 日本訂房平台 樂天旅遊APP 上高地 Celine 滑雪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

推薦閱讀

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

GODIVA x LABUBU新聯名！

GODIVA x LABUBU新聯名！

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

饗食天堂林口三井店今開幕

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

6旅遊業者「普發萬元優惠」

身分證對中「4個1」現折1111元

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

熱門行程

最新新聞更多

跟著Celine開箱「神明的故鄉」上高地

教父牛排「WAGYU CLUB」進軍信義區

GODIVA x LABUBU新聯名！

米其林一星餐廳推新品牌「三點三」

ITF旅展規模創新高　美國館抽機票、韓國館有「朴寶劍互動區」

迷你團、輕旅行成出國新趨勢

沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366