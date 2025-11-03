ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
ATT集團首度跨足餐飲　芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」。（圖／記者黃士原攝）

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

ATT集團首度跨足精緻餐飲，旗下首個大型餐飲品牌「芯聚苑」進駐台北信義Att Valley，主打經典烤鴨、中華料理與粵式港點，11月7日開始試營運，11月16日前經典烤鴨半價優惠，11月30日前消費即可參加免費烤鴨抽獎。

ATT集團旗下首個大型餐飲品牌「芯聚苑」，以「經典傳承×味覺革新」為品牌哲學，其招牌片皮烤鴨，嚴選3公斤重的熟成櫻桃鴨，烤至外皮酥脆香滑，呈現金紅色色澤，肉質鮮嫩多汁。鴨肉片好後，可搭配附上的手工蕎麥潤餅、蔥段、黃瓜、鳳梨片，再抹上甜麵醬一同食用。

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」。（圖／記者黃士原攝）

▲▼招牌片皮烤鴨嚴選3公斤重的熟成櫻桃鴨。（圖／記者黃士原攝）

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」。（圖／記者黃士原攝）

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」。（圖／記者黃士原攝）

▲酸椒金湯花鮫筒。（圖／記者黃士原攝）

除了片皮烤鴨，芯聚苑還供應各式中華料理與港點，從燒臘、鮑參肚燕、海鮮肉品、煲仔、蔬食到飯麵羹湯品都有，其中主廚推薦老滷洋蔥醬燒肋排、鎮江陳醋牛筋腩，前者用特製醬汁將溫體豬肋排醃製12小時，再以先炸後滷的手法鎖住肉汁。

▲ATT集團首度跨足餐飲，芯聚苑主打烤鴨「11/7試營運」。（圖／記者黃士原攝）

▲鎮江陳醋牛筋。（圖／記者黃士原攝）

鎮江陳醋牛筋腩則是選用澳洲上選的牛腩與牛筋，先用老滷慢火熬煮數小時，再以滾燙油鍋炸出金色焦香，最後用鎮江老醋與高級片糖小火收汁，上桌前加入醃製的嫩薑與山葵。

芯聚苑試營運就推出多種優惠，首先11月7日至11月16日，經典烤鴨半價優惠（原價2380元），每日限量30組。11月30日前來店消費不限金額可參加抽獎，有機會免費享用烤鴨、限量粵菜。

▲賴山嶼進駐華泰名品城。（圖／賴山嶼提供）

另外，旗下擁有雞湯大叔、麵屋一燈等品牌的阿爾法餐飲集團，今年9月推出全新青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為核心，呈現麻辣燙的多元風味。品牌2號店已於11月1日進駐華泰名品城，歡慶開幕，11月7日前掃描現場QR Code，即可領取「限定半價券」1張，每人限領1次。

賴山嶼餐點設計以鮮香湯底為核心，推出4款湯頭，分別是青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，結合麻辣燙的多元食材，呈現多元風味，另有紅油胡麻拌醬。消費者可依喜好在自助吧挑選食材，依重量計價（59元/100g），輕鬆享受專屬於自己的鮮香盛宴。

關鍵字： 美食雲 ATT集團 芯聚苑 信義 試營運

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

