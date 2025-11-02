高雄超人氣「猜心泡芙」快閃台北　11/5起只有7天

▲猜心泡芙睽違5年再度北上快閃。（圖／翻攝猜心泡芙臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

高雄超人氣泡芙店「猜心泡芙」睽違5年再度北上，11月5日起限時7天快閃Dream Plaza，且泡芙從高雄直送，每日口味依當日公告為主，售完為止。

▲香菜花生為隱藏版口味。

高雄起家的「猜心泡芙」每日新鮮現做，店內招牌為「金糖原味」，豆乳內餡搭配酥脆泡芙皮，每一口都能吃到淡淡的豆漿香，清爽不甜膩，另外還有像是可可牛奶、海鹽焦糖等，以及隱藏版開心果、香菜花生等口味，深受歡迎，累積超高人氣。。

猜心泡芙最新公告指出，將於11月5日至11月11日快閃台北信義區Dream Plaza百貨B2，每日下午3時開賣，售完為止，販售口味則依當日公告為主。

●猜心泡芙台北快閃店

地點：Dream Plaza百貨B2美食街

地址：台北市信義區松高路11號

日期：11月5日-11月11日

時間：每日下午3時出爐至售完為止

▲Lady M快閃回歸台北復興SOGO百貨。（圖／Lady M提供）

另外，紐約甜點品牌「LADY M」睽違6年也再度快閃回歸台北復興SOGO百貨，現場販售多款千層蛋糕口味像是原味千層、伯爵茶千層、海鹽焦糖千層、開心果千層等，還有被譽為「紐約最佳起司蛋糕」的雲朵起司、濃郁皇冠巧克力等經典蛋糕，限時快閃至11月17日。

且配合SOGO周年慶，11月6日至11月8日限時3天LADY M快閃店可享「任選4片蛋糕優惠價1000元」，每次消費限購1組，蛋糕限280元以內，超過可補差價。

●LADY M台北復興SOGO快閃店

地址：台北市忠孝東路三段300號（B2）

快閃時間：10月31日-11月17日

營業時間：平日11:00-21:30／假日11:00-22:00