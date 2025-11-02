ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄超人氣「猜心泡芙」快閃台北　11/5起只有7天

▲▼猜心泡芙睽違5年再度北上快閃。（圖／翻攝猜心泡芙臉書粉專）

▲猜心泡芙睽違5年再度北上快閃。（圖／翻攝猜心泡芙臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

高雄超人氣泡芙店「猜心泡芙」睽違5年再度北上，11月5日起限時7天快閃Dream Plaza，且泡芙從高雄直送，每日口味依當日公告為主，售完為止。

▲▼猜心泡芙睽違5年再度北上快閃。（圖／翻攝猜心泡芙臉書粉專）

▲香菜花生為隱藏版口味。

高雄起家的「猜心泡芙」每日新鮮現做，店內招牌為「金糖原味」，豆乳內餡搭配酥脆泡芙皮，每一口都能吃到淡淡的豆漿香，清爽不甜膩，另外還有像是可可牛奶、海鹽焦糖等，以及隱藏版開心果、香菜花生等口味，深受歡迎，累積超高人氣。。

猜心泡芙最新公告指出，將於11月5日至11月11日快閃台北信義區Dream Plaza百貨B2，每日下午3時開賣，售完為止，販售口味則依當日公告為主。

●猜心泡芙台北快閃店
地點：Dream Plaza百貨B2美食街
地址：台北市信義區松高路11號
日期：11月5日-11月11日
時間：每日下午3時出爐至售完為止

▲▼Lady M。（圖／Lady M提供）

▲Lady M快閃回歸台北復興SOGO百貨。（圖／Lady M提供）

另外，紐約甜點品牌「LADY M」睽違6年也再度快閃回歸台北復興SOGO百貨，現場販售多款千層蛋糕口味像是原味千層、伯爵茶千層、海鹽焦糖千層、開心果千層等，還有被譽為「紐約最佳起司蛋糕」的雲朵起司、濃郁皇冠巧克力等經典蛋糕，限時快閃至11月17日。

且配合SOGO周年慶，11月6日至11月8日限時3天LADY M快閃店可享「任選4片蛋糕優惠價1000元」，每次消費限購1組，蛋糕限280元以內，超過可補差價。

●LADY M台北復興SOGO快閃店
地址：台北市忠孝東路三段300號（B2）
快閃時間：10月31日-11月17日
營業時間：平日11:00-21:30／假日11:00-22:00

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

關鍵字： 美食情報 美食雲 猜心泡芙 LADY M

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

推薦閱讀

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄捷運「紅線美食」地圖！

高雄捷運「紅線美食」地圖！

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

萬華深夜限定站食街景！

萬華深夜限定站食街景！

腿排飯＋配菜5道只賣70元

腿排飯＋配菜5道只賣70元

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

東部唯一野生動物協會　窗戶寫滿貼心叮嚀「給鳥看」

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

11月餐飲優惠！吃到飽111元

高雄超人氣猜心泡芙睽違5年快閃台北

高雄捷運「紅線美食」地圖！

貢寮咖啡秘境隱身海邊寧靜小村落

萬華深夜限定站食街景！

腿排飯＋配菜5道只賣70元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366