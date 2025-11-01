3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

▲3家手搖飲最新聯名一次看。（圖／COMEBUY提供）

記者蕭筠／台北報導

COMEBUY跨界找來服飾品牌、人氣IP合作，推出只送不賣的「餃貓吸管套」，即日起限時限量上市。另外，龜記茗品則與咖啡品牌打造冬季限定「普洱咖啡系列」。《ETtoday新聞雲》整理3家手搖飲最新聯名活動，供讀者參考。

▲COMEBUY最新聯名推出只送不賣的吸管套。（圖／COMEBUY提供）

●COMEBUY

COMEBUY跨界找來日本時尚潮流連鎖服飾品牌「and ST TAIWAN」、人氣IP「餃貓family」合作，強勢推出2款飲料紙杯、只送不賣的「餃貓吸管套」，即日起限時限量上市。

此次聯名的2款飲料杯分別以紅色、奶白色做為杯身，搭配餃貓family角色圖案。另外，「and ST 餃貓吸管套」限量2000個，即日起至11月30日凡於門市購買小葉紅茶系列任5杯（含以上）即可獲得1個，單筆最多送1個，不累計贈送。

▲龜記跨界合作「lebrewlife樂步」推出冬季限定「普洱咖啡系列」。（圖／龜記提供）

●龜記茗品

龜記首度合作「lebrewlife樂步」推出冬季限定「普洱咖啡系列」，選用龜記經典茶底「碎銀普洱」結合樂步咖啡的「濃縮咖啡原液」，其中「普洱咖啡奶茶」還帶有些許太妃糖香，售價85元；「普洱咖啡鮮乳」則以鮮乳為主角，整體口感更加醇厚細緻，售價90元，提醒百貨門市售價依現場為主。

▲「清心福全X變種吉娃娃」推出第4波聯名紙杯。（圖／清心福全提供）

●清心福全

「清心福全X變種吉娃娃」推出第4波聯名紙杯，一共有9款設計，把外星生物「吉佬」變身幽默生活情境、水果造型，此次主打5款「吉」字輩情境系列，包括變身女學生的吉佬搭配「吉霸芬」考卷、吉佬抱著清心福全大愛心搭配「可愛抱吉」文字，以及「頂吉美味」、「精準射吉」、「愛要吉時」等設計。

另外，還有3款全新「吉佬水果系列」紙杯以及印有滿滿「吉佬蜜蜂」圖案的「蜜吉恐懼」杯，逗趣十足。