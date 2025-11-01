「天母搞什麼鬼」園遊會直擊！　石油大亨、蟑螂家族出沒超吸睛

▲第17屆「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華園遊會今日登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

第17屆的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華今（1）日進入第2天，於天母運動公園舉辦園遊會活動，吸引超過上千人盛裝出席。《ETtoday新聞雲》直擊現場，除了爸爸媽媽特意幫小朋友變裝外，也有全家變身石油大亨、蟑螂家族，用心程度滿分。

▲▼園遊會吸引上千人參與。

「天母搞什麼鬼」主場活動園遊於今日下午1時開始至晚上8時結束，現場邀請超過40家特色店家參與，不僅有各種美食，更首度與HBO Max攜手合作，結合年度重磅影集《牠：歡迎來到德利鎮》打造專屬場景，還舉辦假面騎士 ZEZTZ、超人力霸王奧米加與第一戰隊五獸者見面會等，活動滿滿。

園遊會開跑後陸續湧進大批民眾，約下午2時左右現場就已超過千人，許多爸爸媽媽帶著小孩一同變裝參與活動，有全家變身超有錢石油大亨、蟑螂家族、麥當勞家族，還有姊妹扮成黑白無常，創意十足。現場還出現公主、瑪利歐兄弟、炭治郎，以及警察、消防員、殭屍等造型。

▼民眾變裝超用心。

▲▼第17屆「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華園遊會。（圖／記者蕭筠攝）

▼路上都是滿滿變裝民眾。