ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

用法式技法呈現台灣辦桌料理　TABLEAU新菜單集結人氣菜色

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年入榜米其林指南必比登推介的「TABLEAU by Craig Yang」，主廚楊子毅出身總舖師家族，他將台灣特有的辦桌文化與經典菜色，以法餐技法解構再呈現，而今日起推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」，集結了開店以來最具代表性的菜色。

TABLEAU by Craig Yang主廚楊子毅出身北海岸辦桌世家，從小在鍋碗瓢盆聲中長大，外祖父與父親都是總鋪師，他見證「辦桌」如何串起人生中的重大時刻，從出生、婚宴、節慶到喪禮，桌席始終是人人團聚的儀式。對他而言，辦桌不僅是一門手藝，更是家族與人情的延續。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲TABLEAU by Craig Yang楊子毅出身北海岸辦桌世家。（圖／記者黃士原攝）

但楊子毅在15歲時卻進入西餐，歷經洗碗、備料、後場，到後來在江振誠的RAW餐廳磨練3年。去年3月，他選擇開創自己的一間餐廳，他並不想簡單套上「台味法餐」的標籤，而是從文化根基出發：讓「辦桌」成為一種底韻，一條線索，透過法式料理的邏輯去重構、解讀與傳達。餐廳今年獲得米其林指南評審青睞，入榜必比登推介。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲開胃小點以「辦桌五福拼盤」的精神出發。（圖／記者黃士原攝）

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「刺身｜檸檬葉｜柑橘」。（圖／記者黃士原攝）

今日登場的主題菜單「回席」，楊子毅希望藉由食物邀請賓客回到那張滿是聲響與溫度的辦桌桌席。開胃小點以「辦桌五福拼盤」的精神出發，先喚醒客人「酸甜苦辣鮮」記憶，接著上桌的是「刺身｜檸檬葉｜柑橘」，將鮮甜的柑橘與干貝，融合檸檬葉的清香，化作一道清爽雅緻的冷前菜。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「千層烤甘藍｜干貝｜自製沙茶」。（圖／記者黃士原攝）

「千層烤甘藍｜干貝｜自製沙茶」靈感源自辦桌菜裡的「海鮮羹」。千層烤甘藍包著章魚及3種不同雞肉製成的慕斯，有海鮮、松露與雞軟骨慕斯，旁邊搭配手炒沙茶醬。湯底以澄清雞湯與XO醬熬製，並加上沙茶、辣油、烏醋與九層塔融合的醬汁，再點綴烏醋晶球。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「法式燉肉｜野菜｜漬蛋黃」。（圖／記者黃士原攝）

「法式燉肉｜野菜｜漬蛋黃」這道菜靈感源自法國傳統料理「Pot-au-feu（火上鍋）」，傳統做法是以地瓜、八角與豬肉燉製，與台灣人熟悉的豬肉料理相似。楊子毅以豬尾巴、軟骨與豬臉頰肉燉煮入味，搭配醃製蔬菜與漬蛋黃增添口感與層次。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「紅玉雞｜雞翅棒棒糖｜旨味肝醬」。（圖／記者黃士原攝）

「紅玉雞｜雞翅棒棒糖｜旨味肝醬」發想辦桌裡經典的「全雞」，其台語諧音「起雞」有圓滿的意思，這道料理將整隻雞拆解重現，雞內臟製成肝醬鋪於底層，搭配雞腿與雞胸肉，雞翅做成好入口的棒棒糖造型，最後再淋上由雞骨與雞冠熬製的醬汁。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「巧克力豬蜜汁排骨」。（圖／記者黃士原攝）

「蜜汁排骨」是主廚家族中年節必吃的一道菜，他運用廚藝生涯中影響最大的3個國家元素研發出「巧克力豬蜜汁排骨」，使用肉質香甜細緻的巧克力豬，搭配台灣金棗製成的果醬、日本柴魚與法國雪莉醋熬製的蜜汁，最後再裹上脆脆的藜麥，是TABLEAU的必嚐招牌。

▲「TABLEAU by Craig Yang」推出全新主題菜單「回席・Reunion Banquet」。（圖／記者黃士原攝）

▲「時令海鮮｜香料飯｜澄清湯」。（圖／記者黃士原攝）

紅蟳米糕是辦桌上的經典菜色，「時令海鮮｜香料飯｜澄清湯」以法式香料飯重新呈現，搭配當季的新鮮海鮮。楊子毅考量亞洲人習慣配湯食用，特別準備了澄清高湯作為搭配。

▲創意日料「blu koi」，新一季菜單以「日本冬季螃蟹料理」為靈感。（圖／blu koi提供）

▲蟹肉可樂餅。（圖／blu koi提供）

另外，隱身在大安區巷弄間的創意日料「blu koi」，新一季菜單以「日本冬季螃蟹料理」為靈感，將松葉蟹、毛蟹搭配海膽、烏魚子、魚子醬與A5和牛等高級食材。揭開序幕的是清雅的「松葉蟹肉佐莼菜醋凍」，緊接著是「旬魚刺身二款」，嚴選冬季最具代表性的漁獲，而「松葉蟹肉佐烏魚子粉與松露油封蛋黃」則以低溫熟成蛋黃結合蟹肉與烏魚子香氣，口感醇厚。

▲創意日料「blu koi」，新一季菜單以「日本冬季螃蟹料理」為靈感。（圖／blu koi提供）

▲蟹肉甲羅燒。（圖／blu koi提供）

▲創意日料「blu koi」，新一季菜單以「日本冬季螃蟹料理」為靈感。（圖／blu koi提供）

▲和牛松葉蟹朴葉燒。（圖／blu koi提供）

松葉蟹料理部分，「蟹肉海膽春捲」把毛蟹與紫蘇、馬糞海膽包裹於酥脆春捲皮內，一口爆發鮮味。「蟹肉甲羅燒可樂餅」將香濃蟹味噌與鮮甜松葉蟹肉填入蟹殼，經火焰輕炙後散發馥郁香氣。主菜「和牛松葉蟹朴葉燒」選用北海道A5和牛搭配松葉蟹腳，以獨特的朴葉燻烤手法，讓牛肉的柔嫩口感與鮮甜海味相互輝映。

關鍵字： 美食雲 必比登推介 TABLEAU by Craig Yang 必比登

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

推薦閱讀

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

九州由布院之森＆內部座位美食一次看

九州由布院之森＆內部座位美食一次看

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

堅守國門！桃園機場檢疫官呼籲：保護自己就是守護家人

堅守國門！桃園機場檢疫官呼籲：保護自己就是守護家人

摩斯漢堡「4大新品」開賣

摩斯漢堡「4大新品」開賣

台中超萌迷你紅豆餅一口塞！

台中超萌迷你紅豆餅一口塞！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麵店藏民宅飄香超過60年　餛飩飽含鹹香肉汁

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

Mister Donut聯名HERSHEY'S　「濃郁可可季」10款新品限時開賣

全台首間東京風日式生甜甜圈在台中

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4亮點曝

4家手搖飲買1送1優惠包

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

萬華60年油飯店封存老台北滋味！

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

原燒竹北店改裝後新增自助吧

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

九州由布院之森＆內部座位美食一次看

日本越洋航空明年開航「台北－沖繩」

天母搞什麼鬼園遊會直擊！石油大亨、蟑螂家族超吸睛

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

高聳綠林內爽嗑流油白斬雞！

堅守國門！桃園機場檢疫官呼籲：保護自己就是守護家人

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366