再睡5分鐘「全品項買1送1」只有2天　喊通關密語享優惠

▲再睡5分鐘限時2天全品項買1送1。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

為歡慶品牌即將成立滿2000天，手搖飲「再睡5分鐘」全門市祭出「全品項買1送1」，11月1日至11月2日限時2天，只要在現場唸出通關密語即享優惠。

再睡5分鐘推出限時2天回饋優惠，只要至門市現場唸出通關密語「再睡2000天！快樂1+1」，即享「全品項買1送1」，每筆訂單限購1組，贈送品項須相同風味、尺寸、糖冰、配料，各品項售完為止。

再睡5分鐘招牌飲品為「棉被厚奶蓋」系列，嚴選進口鮮奶油結合進口牛乳製成3公分厚奶蓋，並開放搭配紅茶、綠茶、金萱茶、烏龍茶4款純茶茶底；日安紅厚奶珍珠歐蕾、深焙烏龍歐蕾、黑糖珍珠好濃鮮奶、香芋啵啵等也是熱銷品項。

另外，五桐號即日起至11月4日祭出「玄米蕎麥」、「紅柚青茶凍飲」買1送1，每人限購2組，須使用Uber Eats才可享優惠，詳細內容依APP為主，售完為止。

CoCo最新11月限定優惠則推「指定品項2杯69元」，選項包括「粉角檸檬冬瓜（L）」、「布丁奶茶（L）」、「QQ奶茶（L）」，須於都可訂線上領券享優惠，每人可領6張券。

關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 五桐號 買1送1

