和牛涮營業時間延長至凌晨2點　宵夜場可狂吃5小時

▲「和牛涮」延長營業時間，同時推出宵夜場可用餐5小時的新活動。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

加班累了就用吃來補身體！王品「和牛涮」即日營業時間延長至隔日凌晨2點，而且平日晚上9點後進場用餐不限時，可以一路吃到打烊，狂嗑火鍋5小時，活動持續到年底。

和牛涮去年曾延長用餐時間，周一至周四下午2點、晚上8點過後進場，用餐時間從1.5個小時延長到3小時。今日品牌再度推出新活動，除了營業時間延長到隔日凌晨2點，周一至周四晚上9點後進場用餐不限時，可以一路吃到打烊，狂嗑火鍋5小時。

雖然宵夜場狂吃5小時活動持續到12月31日，但連續假日不適用，同時高雄夢時代店、頭份尚順店不參與這次活動。

▲和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛。（圖／王品集團提供）

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

▲涮乃葉平日小資餐，330元起吃到飽。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，在全台9家指定分店新推「平日幸福小資餐」，共有6種套餐可選，以最低價的330元豬肉套餐（午餐）為例，可以享有3盤自選肉品及自助吧吃到飽，最高價的澳洲和牛套餐（午餐410元、晚餐430元）則能吃到2盤肉品。如果僅想吃自助吧，午餐每人320元、晚餐340元。

▲涮乃葉「平日幸福小資餐」菜單。（圖／取自涮乃葉臉書）

平日幸福小資餐適用分店，分別是新店家樂福店、桃園家樂福經國店、斗六家樂福店、豐原家樂福店、台南大潤發店、新竹大魯閣湳雅店、基隆好食城店、新店小碧潭店、中壢中山東路店。