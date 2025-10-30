LADY M快閃復興SOGO　開心果千層蛋糕限時回歸

▲Lady M睽違6年再度快閃回歸台北復興SOGO百貨。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紐約甜點品牌「LADY M」睽違6年再度快閃回歸台北復興SOGO百貨，明（31日）起限時18天登場；全門市同步開賣限時回歸的「開心果千層蛋糕」，售完為止。

LADY M於2019年首度快閃台北復興SOGO百貨，今年10月31日起至11月17日限時回歸，現場將販售原味千層、伯爵茶千層、海鹽焦糖千層、濃郁皇冠巧克力，以及被譽為「紐約最佳起司蛋糕」的雲朵起司等多款經典蛋糕。

業者提醒，明快閃首日於下午2時開始營業。

配合SOGO周年慶，11月6日至11月8日3天LADY M可享「任選4片蛋糕優惠價1000元」，每次消費限購1組，蛋糕限280元以內，超過可補差價。

▲開心果千層蛋糕同步回歸。

超人氣「開心果千層蛋糕」全門市明天同步回歸，限時賣到今年底。這款蛋糕以開心果奶油醬，層層抹在薄透蛋皮之間，9吋售價2900元、單片售價290元。

●LADY M台北復興SOGO快閃店

地址：台北市忠孝東路三段300號（地下2樓）

快閃時間：10月31日-11月17日

營業時間：平日11:00-21:30／假日11:00-22:00

▲▼BAC秋日爆限定「茶金蒙布朗」重磅回歸。（圖／BAC提供）

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」秋季熱銷「茶金蒙布朗」今年也復刻回歸。選用可可戚風蛋糕層層堆疊靜岡抹茶與鐵觀音製成的內餡，最上層再鋪上栗子泥，每一口都能吃到微苦茶韻及香甜栗香，3.5吋售價550元，11月30日前限時限量推出。