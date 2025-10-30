ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
沙拉、烤物和熟食無限吃到飽　原燒竹北店改裝後新增自助吧

▲逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧　6/22前2人同行85折　。（圖／記者黃士原攝）

▲原燒竹北光明店改裝重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒日式燒肉」原店址改裝，同時增設自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。歡慶重新開幕，11月6日前身分證開頭為J或O，或出示新竹縣市工作名片，消費多人套餐即享85折優惠。

原燒竹北光明店改裝後，有別於一般門店，菜單全面升級，雙人套餐最低1498元，同時設有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。王品也提到，本季自助吧新推出日式和牛咖哩、和風鮭魚湯泡飯。

▲原燒竹北光明店改裝後新增自助吧。（圖／記者黃士原攝）

慶祝開幕，原燒竹北光明店推出新竹人優惠，11月6日前出示身分證開頭為J或O，或地址設在新竹縣市的工作名片，消費多人套餐即享85折優惠，11月7日至11月30日，憑上述條件消費1客多人套餐招待海味拼盤。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

此外，原燒竹北光明店2樓則是進駐同為王品集團的和牛涮（10/27開幕），主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

▲日本成吉思汗大黑屋台灣首店上周開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，日前正式進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。（圖／記者黃士原攝）

大黑屋此次跨海登台，以不用飛北海道就能享受最道地的烤羊美味為目標，同樣使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），菜單上提供羊肩里肌、羊里肌、羊腿肉、羊菲力、羊肩丁骨、肩胛肉捲片、草本香料調味羊肉，以及集結4大經典部位的大黑拼盤。另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

