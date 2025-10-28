ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱
萬聖節扮裝可買限量「10元金磚牛軋餅」　加碼送造型氣球

▲▼Sweedom甜境推出萬聖節活動。（圖／Sweedom甜境提供）

▲甜境推出萬聖節限定活動。（圖／Sweedom甜境提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

伴手禮品牌「Sweedom甜境」宣布祭出「Trick or Sweedom萬聖活動」，限時1天只要10元就能買到金磚牛軋餅1盒，限量50人；加碼還有送造型氣球、扭蛋抽獎等好康。

甜境推出萬聖節限定活動，10月31日當天上午10時起凡穿著「萬聖節裝扮」或「橘色」服飾（不限上下半身、鞋款、提袋、配件），即可用超殺「10元」購買「金磚牛軋餅」1盒，原價220元，現省210元，每人限購1盒，限量50人。

▲▼Sweedom甜境推出萬聖節活動。（圖／Sweedom甜境提供）

▲▼加碼推出造型氣球免費送、扭蛋抽獎活動。

▲▼Sweedom甜境推出萬聖節活動。（圖／Sweedom甜境提供）

10月31日起還有2大限定活動，包括於門市消費並追蹤官方IG，即可免費獲得「甜境魔杖氣球」1個；消費任2盒則可參加「扭蛋抽獎」活動，獎品包含「金磚牛軋餅」、「甜境精品晴雨傘」、「甜境燈箱吊飾」等多項好禮隨抽即送，中獎率100%。

▲▼Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回歸，今年加碼推出限量口味「香檸烤布蕾」。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回歸，今年加碼推出限量口味「香檸烤布蕾」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」超人氣「經典烤布蕾甜甜圈」則宣布復刻回歸，以美式經典甜甜圈結合法式香脆烤布蕾，手工炙燒出焦糖脆皮口感，再搭配滑順牛奶卡士達內餡。

今年加碼推出全新「香檸烤布蕾」，美式鬆軟夾心貝表面是現烤薄脆糖衣，內餡結合檸檬卡士達，更添酸甜滋味，2款售價皆為60元。烤布蕾系列每人單筆限購12顆，提醒香檸烤布蕾僅於每周三、六販售。

烤布蕾系列將於11月1日起至11月16日限時開賣，每日售完為止，販售門市包括板橋、美麗華、新光A8、南港環球、裕隆城、桃園長庚、桃園遠百、新竹SOGO。

▲▼Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回歸，今年加碼推出限量口味「香檸烤布蕾」。（圖／記者蕭筠攝）

▲買烤布蕾系列甜甜圈搭配大杯飲品現折15元。

為歡慶新品上市，至10月31日前加入官方LINE好友可於上市日領取新品券，開賣首3日凡購買內含2顆烤布蕾甜甜圈的6入禮盒，可享優惠價286元；至11月16日前購買任一烤布蕾甜甜圈搭配大杯飲品則可現折15元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Sweedom甜境 萬聖節 Krispy Kreme

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

