4家手搖飲「買1送1」優惠一次看　珍奶、純茶都有

▲4家手搖飲最新買1送1優惠一次看 。（示意圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣轉涼，《ETtoday新聞雲》整理4家手搖飲最新「買1送1」好康，包括CoCo去年熱賣逾110萬杯的冬韻擂焙珍奶、五桐號紅柚青茶凍飲等皆享優惠。

▲康青龍仙凍黑奶茶今天買1送1。（圖／康青龍提供）

●康青龍

康青龍今（28）日祭出「仙凍黑奶茶買1送1」優惠，須使用龍來訂線上點餐平台領券才可享優惠，領完為止。

●五桐號

五桐號即日起至11月4日祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項包括「玄米蕎麥」、「紅柚青茶凍飲」，每人限購2組，須使用Uber Eats才可享優惠，詳細內容依APP為主，售完為止。

●CoCo

CoCo本周三好友日祭出「大杯冬韻擂焙珍奶買1送1」，2杯特價70元，單杯只要35元，且開放糖度、冰量任選，10月29日限時1天登場，當日凌晨0時起即可透過官方LINE領券，須使用都可訂線上平台預訂才可享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

加碼至11月30日前「2杯99元」組合優惠再度改版，品項包括QQ奶茶、21歲輕檸烏龍、手作仙草凍乳、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、珍珠奶茶，限大杯，門市及都可訂線上皆可享優惠，部分門市不適用。

●翰林茶館

翰林茶館全門市（含翰林茶館、翰林茶棧）於10月29日祭出「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項，上午11時至晚上8時開跑。