添好運港點吃到飽11月續登場　台中、高雄2分店開放訂位

▲添好運11月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運官方臉書粉專今日宣布，11月持續推出港點吃到飽，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到11月30日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運今年初推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專今日再次宣布，點心放題續推到11月30日，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為11月1日至30日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店加碼為用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00。2家店的用餐時間都是100分鐘。

▲新葡苑午茶港點吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

另外，新葡苑平日港點吃到飽活動原本已在9月30日結束，不過業者日前宣布「蒸籠推車下午茶」再度回歸，11月3日起至11月28日登場，但僅限大葉高島屋店，一樣是平日下午限時90分鐘，費用777元，目前已開放訂位，活動前3天還推出4人同行1人免費的優惠。

新葡苑「蒸籠推車下午茶」有25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。