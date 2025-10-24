北越「5星級遊船」深入拜子龍灣！浴池泡湯、大啖生蠔　秘境划SUP

▲北越五星級遊船「水晶假日號」（Crystal Holiday）。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／越南報導

位於越南東北部廣寧省的下龍灣，以逾千座石灰岩島嶼矗立海上聞名於世，1994年更被列入世界遺產名錄，每年吸引大量遊客前往。然而，若想遠離人潮，拜子龍灣（Bái Tử Long Bay）則是近年興起的低調秘境。這裡同樣擁有壯麗石灰岩景觀，但人煙稀少，更保留純樸海灣風情和原始生態。

▲拜子龍灣是近年興起的秘境，這裡同樣擁有壯麗石灰岩景觀，且更加靜謐、人煙稀少。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼五星級遊船「水晶假日號」陳設奢華中帶有典雅；二樓甲板設置休憩區和日光躺椅。（圖／記者彭懷玉攝）



探索拜子龍灣的絕佳方式，首推搭乘五星級遊船「水晶假日號」（Crystal Holiday）。旅客從奧田碼頭登船後，船隻緩緩駛向海灣，沿途映入眼簾的是一座座巍峨的石灰岩島、隱秘洞穴與無人海灘，宛如置身動人的山水畫卷。

▲船隻緩緩駛向海灣，沿途映入眼簾的是一座座巍峨的石灰岩島、隱秘洞穴與無人海灘。（圖／記者彭懷玉攝）



▲轉搭快艇前往西海島，體驗獨木舟或SUP。（圖／記者彭懷玉攝）



行程中，旅客還將轉搭快艇前往西海島（Tay Hoi），體驗獨木舟或立式划槳SUP，在清澈平穩的海水中滑行，感受大自然的靜謐。整個行程從上午10點半至下午3點，節奏悠閒，適合慢下步調，細細欣賞海灣風光。

▲▼行程節奏悠閒，適合慢下步調，細細欣賞海灣風光；船上配備圓形露天浴池，可一邊泡水一邊欣賞四周景致。（圖／記者彭懷玉攝）





「水晶假日號」船體新穎，設施齊全，甚至配備圓形露天浴池，晴天時可一邊泡水一邊欣賞四周景致。餐食部分十分精緻，午餐依人數提供自助餐或套餐，套餐菜色包括烤生蠔、鮮蝦等北越經典料理，最後以甜點收尾；下午茶則可在甲板上迎著海風享用越南點心與水果，為旅程增添難忘滋味。

▲▼套餐菜色包括烤生蠔、鮮蝦等北越經典料理。（圖／記者彭懷玉攝）



▲下午茶享用越南點心與水果。（圖／記者彭懷玉攝）

想安排一趟遠離喧囂、親近海灣風光的旅人，水晶假期號現由品冠旅遊獨包，5天行程還將入住Banyan Tree悅榕集團全新的悦椿度假村、下龍灣麗笙藍酒店，以及河內西湖樂天L7酒店或其他同等級酒店。