普發現金來了！旅展「日本買機票送住宿8888起」、韓國萬元有找

▲易飛旅遊已於10月中旬開跑ITF線上旅展。（圖／易飛旅遊提供）

▲日本東北銀山溫泉相關行程第二人折4,000元。（圖／易飛旅遊提供）

記者彭懷玉／綜合報導

連假全民瘋出國，加上「全民普發現金一萬元」將於11月12日起陸續入帳，旅行業者搶先推出ITF「萬元」旅遊商品，包括韓國五日團體行每人9,600元起；日本九州「買機票送住宿」，每人最低8,888元起。

易飛旅遊已於10月中旬開跑ITF線上旅展，結合普發議題推出「萬元」旅遊商品，鎖定國人喜愛的熱門旅遊目的地，推出多項萬元有找的超值商品，包括韓國清州／首爾五日團體行，搭配旅展及會員折扣，每人9,600元起。

▲香港灣仔站附近的「合和中心」內，有直通56樓的透明景觀電梯。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港灣仔站「合和中心」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

而日本九州佐賀與宮崎「買機票送住宿」，單點或雙點進出任選，每人最低8,888元起；沖繩機加酒四日自由行搭乘峇迪航空午去午回航班，自由任選10間飯店，旅展期間，折後每人9,499元起；另有香港、澳門三至四日機加酒方案，折後未稅4,988元起，還可續住、延回。

▲沙美島,泰國旅遊,羅永府。（圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國沙美島行程旅展第二人折3,000元。（示意圖／記者彭懷玉攝）

日本團體行程推出旅展「買一送一」，並祭出第二人最高現折6,000元的精選商品；韓國滑雪冰釣與賀歲團享第二人最高折5,000元再贈網卡；越南團體第二人最高折4,000元；泰國團體第二人最高折3,000元。

此外，長程線部分，易飛旅遊推出「折萬元」加碼活動，凡報名歐洲、中東亞非、紐澳等地團體行程，最高可享第二人現折10,000元，再搭配旅展優惠折上折，讓夢幻旅程更容易入手。

國內旅遊方面，易飛旅遊推出華信假期澎湖、金門機加酒「買一送一」方案，兩人同行7,299起；另有針對身心障礙族群與家庭設計的「愛心同行專案」，推出「買二送二」優惠，同行中只要一人持身障手冊，即可四人同行9,888元起。

易飛旅遊指出，今年國定假期天數多帶動旅遊需求，第四季長短線產品銷售亮眼，日、韓、北越連假團銷售已逾7成，長線2026春夏商品如瑞士雪山、奧捷與土耳其行程也提前熱銷。業者表示，隨著全民普發現金即將啟動，年末促銷活動可望進一步放大旅遊市場效益，為年底觀光景氣再添動能。

▲北海道函館五稜郭公園、比利時哈勒森林開滿風信子、日本韓國賞櫻地圖、荷蘭庫肯霍夫是全世界最大的鬱金香花園。（圖／旅天下提供）

▲北海道函館五稜郭公園。（示意圖／旅天下提供）

另外，旅天下秋季線上旅展即日起至11月10日開跑，並參加今（24日）起至27日的ATTA台中國際旅展，主打「買一送一」、「現場再折千元」等限時優惠，精選日韓賞雪、跨年煙火、熱帶度假等主題行程。

其中，「北海道冬季5日」特別規劃破冰船探險、白色燈樹節以及三晚溫泉住宿，旅展價33,888元起；另有「函館獨家包機」免3萬元，安排入住五星飯店、四晚溫泉旅宿。東南亞則主打買一送一方案，「高雄出發曼谷不玩水6日」17,999元起，行程包含現下最夯泡泡瑪特旗艦店。「越南直飛5日」升等兩晚五星飯店免2萬元。

跨年部分，「香港九龍跨年煙火4日」19,999元起，早鳥第二人折3,000元，再贈港幣500元購物金，長程奢旅主打「加拿大極光12日」171,900元起，含極光觀賞、狗拉雪橇等雪地活動，10月30日前第二人再折6,000元，現場報名每人再折2,000元。

▲▼越南芽莊珍珠島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南芽莊珍珠島。（示意圖／記者蔡玟君攝）

而五福旅遊也參加2025 ATTA 台中國際旅展。日本團體行程祭出第2人最高現折4,000元，台中出發韓國5日行程19,000元起；越南峴港5日無購物團19,900元起，同享第二人再減3,000元優惠。長程旅遊部分，也於旅展現場推出歐洲行程第2人最高現折10,000元的限時優惠。

此外，五福旅遊線上旅展也於即日起至11月10日開跑中。線上購買國外團體或自由行產品，單筆滿5萬元，送星享道酒店集團聯合住宿券1張，滿10萬元送2張。

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

