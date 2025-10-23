金子半之助感謝祭「點主餐送5折券」　日本橋海鮮丼贈7折券

▲金子半之助「江戶前天丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本天丼名店「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」聯手舉辦感謝祭，除了點用主餐送5折券、7折券，11月6日這天還可以免費吃綜合天婦羅、黑鮪魚手卷。

金子半之助主打天丼美食，江戶前天丼、上天丼及天丼是必吃招牌，今日起至11月14日推出感謝祭活動，期間消費主餐1份就送主餐5折券，每日發放，11月21日之前的周一至周五可使用。11月22日至12月7日會員儲值2000元送200元抵用券、3000元送300元、5000元送550元。11月6日當日消費主餐贈綜合天婦羅1份。

▲「日本橋海鮮丼辻半」竹套餐。（圖／業者提供）

日本橋海鮮丼辻半主要提供各種海鮮食材堆疊而成的海鮮山的海鮮丼飯，基本款在白飯上放上含有8種食材，品牌感謝祭同樣在11月22日登場，期間消費滿1000元送主餐7折券（可累贈），每日發放，11月20日前平日可使用。

11月22日至12月7日會員儲值3000元送300元抵用券、6000元送700元、8000元送1000元，抵用券限消費隔日起90天內使用。11月6日當日消費主餐贈黑鮪魚手卷1份。

▲肉次方高雄夢時代店10/29試營運。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」高雄第2家店即將開幕，品牌預計10月29日開始試營運，同時還推出多項優惠，包括兩人同行憑LINE票券指定套餐、拍到肉次方廣播車都能享有85折優惠，11月14日開幕日還有虎口搶肉轉輪活動。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，658元起到1598元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。