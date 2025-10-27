超Chill新玩法！全家大小、年輕人都愛海洋光譜號

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪、shutterstock

海洋光譜號這艘專為亞洲市場打造的「超量子系列」，不只是遊輪，更像一座海上樂園。無論是親子出遊、情侶度假、還是好友同行，自登船那一刻起，從早嗨到晚，玩到不想下船。

▲扣緊安全帶，瘋玩海上獨家碰碰車。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

船上最大的室內活動空間「SeaPlex®」，是一座多功能運動場。白天可以熱血揮汗打籃球、桌球；晚上燈光一暗，整個場地直接變身成最潮的電玩競技場。當然，絕不能錯過超人氣的碰碰車，這可是全球唯一能在海上開的碰碰車，大小朋友都能瘋狂飆速、衝撞，找回久違的童心。

▲在迷幻的聲光特效中，手持雷射槍化身宇宙戰士，氣氛嗨到最高點。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

想體驗更刺激的冒險？就加入「Z星大戰」雷射對決！面對勢均力敵的決戰時刻，你選擇加入機械人文明餘黨，還是從Meganova奮力逃生的外星人偵測隊？在這場黑暗、閃爍的雷射槍對決中，只有一支隊伍能獲得最終勝利，而你的目標就是奪取方圓光年內唯一倖存的行星。

▲隨《絲綢之路》展開精彩的古文明遠征。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

若想換個節奏，270度景觀廳酒吧是不能錯過的夢幻場景。白天坐在落地窗前看海、喝咖啡，夜晚搖身一變成為科技感滿滿的《絲綢之路》舞台秀。12K高解析投影、36軸機械舞台，加上皇家加勒比獲獎無數的娛樂團隊，共同打造出史詩級大秀。當悅音響起，華服閃閃發光，隨舞者一秒穿越古文明：從氣勢磅礴的古羅馬，到充滿異域風情的波斯、印度，最後抵達輝煌的古中國。

▲沉浸世界級娛樂，感受歌舞女郎迷人魅力。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

夜幕低垂，皇家劇院的燈光亮起，《光譜奇俠》原創動感秀登場，讓你感受超級英雄般的熱血沸騰；而《歌舞女郎》則是滿滿百老匯風格，華麗的舞步、璀璨的舞台燈光，媲美拉斯維加斯等級的演出，令人目不轉睛。

▲在海上也能歡唱卡拉ok，體驗你的明星時刻。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

想展現你的巨星魂？船上還有卡拉OK，從流行金曲到經典情歌，都能滿足海上歡唱，盡情引吭高歌。更有趣的是，船上也有開設各種手作課程，像是超受歡迎的蛋糕裝飾或壽司製作，由專業老師帶領，全家人一起揉麵團、捏飯糰，共享親子時光。

▲參加手作課程，一起把食物變成可愛的作品。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

此外，針對不同年齡層的小孩，船上更規劃豐富的主題派對和益智遊戲。把小孩交給專業的工作人員，讓他們在安全有趣的環境下交新朋友，爸媽也能偷閒享受自己的倆人世界，全家滿載美好歡樂回憶。

▲紅楓映古寺，在最美秋季與日本相遇。（圖／shutterstock）

從今年11月到2026年1月，海洋光譜號將以香港為母港，提供多達12個精彩航次，不論是2晚的周末公海遊、5晚的短途航次，還是想深度探索的9晚、11晚長途旅程都應有盡有。特別推薦12/9和1/11出發的5晚越南之旅，讓你一次體驗中越峴港和古都順化的不同魅力。熱愛日本文化的旅客，更別錯過11/23出發的11晚日本深度遊，正好趕上浪漫紅葉季，一站式暢遊福岡、境港、金澤、舞鶴、佐世保等地。此外，配合聖誕、跨年航次，船上也會特別佈置裝飾，並推出相關的主題餐飲及派對活動，快來預訂一趟輕鬆又豪華的海上假期吧！

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

https://pse.is/84p8d4