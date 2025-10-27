升級你的海上假期！在海洋光譜號品味美食、體驗頂奢享受

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪、shutterstock

▲海洋光譜號11月-1月香港啟航，日本、越南航程，每人12,300元起。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

皇家加勒比遊輪海洋光譜號，絕對是美食家與追求尊榮享受者的優選。這艘專為亞洲人設計的豪華遊輪，不只擁有國際級的娛樂設施，更呈現環球美食盛宴，搭配頂級套房的專屬禮遇，滿足最多人的期待。

▲不怕辣、怕不辣的人，一定要來試試川谷薈的辛辣風味。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

海洋光譜號特別打造了亞洲限定特色餐廳，即使在海上，也能品嚐最熟悉的滋味。無辣不歡的吃貨，絕不能錯過川谷薈，這裡提供正宗的四川菜，麻辣鮮香、滋味豐富，主廚推薦的「皇家海參」和開胃的「麻醬油麥菜」都讓人一試難忘。

▲吃鐵板燒、看烹飪秀，視覺味覺雙享受。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

追求精緻用餐體驗的你，也絕不能錯過船上的主題特色餐廳。到鐵板燒餐廳，看一場華麗的烹飪秀，在火焰與刀叉的舞動中，享用現做的日式美味。如果你是義大利菜的忠實粉絲，由英國名廚傑米·奧利弗（Jamie Oliver）主理的奧利弗義大利餐廳，將道地的義式美味搬到海上，從開胃菜到甜點，每一道都充滿了濃濃的義式風情。這些升級選擇，絕對能讓你的用餐體驗從「美好」躍升到「驚豔」。

▲英國名廚傑米·奧利弗把經典義式美食端上餐桌。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

酒足飯飽後，別忘了到船上最吸睛的機械人酒吧打卡！這可不是一般的酒吧，你的專屬飲品將由兩個高科技機械手臂為你優雅、精準地調製。你可以透過平板客製化自己的雞尾酒，看著機械人靈巧地搖晃、混合、倒入，整個過程充滿科技感與互動性，是海洋光譜號必體驗的拍照熱點。

▲機器人調製的雞尾酒充滿新奇感。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

對於追求高品質和隱私的奢華客群來說，海洋光譜號上的套房俱樂部，簡直就是一座海上豪華綠洲；入住頂級套房的貴賓，將解鎖一系列無與倫比的專屬禮遇。

▲「套房俱樂部」住宿，享有私人餐廳、休息室和日光浴場等專屬設施。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

旅程從一開始就與眾不同，可享受優先登/離船服務，免去排隊等待的煩惱。在船上，專屬的尊享餐廳及酒廊等著你，讓你在私密且安靜的空間中，享受由頂級大廚精心準備的點菜式美饌，從地中海到太平洋的極致美味任君選擇，完全不用去自助餐廳排隊。其中，符合規定的套房貴賓更能獨享位於船頭、視野絕佳的金榭麗台，這裡是一個升級版的日光浴場，可以沐浴在陽光下，面朝大海靜享安逸時光，感受真正的寧靜與奢華。此外，還有專屬的皇家管家，他們如同阿拉丁神燈中的精靈，能滿足你任何突發奇想的需求。

▲中越峴港黃金佛手橋，是必打卡的高人氣景點。（圖／shutterstock）

從今年11月到2026年1月，海洋光譜號將以香港為母港，提供多達12個精彩航次，不論是2晚的周末公海遊、5晚的短途航次，還是想深度探索的9晚、11晚長途旅程都應有盡有。特別推薦12/9和1/11出發的5晚越南之旅，讓你一次體驗中越峴港和古都順化的不同魅力。熱愛日本文化的旅客，更別錯過11/23出發的11晚日本深度遊，正好趕上浪漫紅葉季，一站式暢遊福岡、境港、金澤、舞鶴、佐世保等地。此外，配合聖誕、跨年航次，船上也會特別佈置裝飾，並推出相關的主題餐飲及派對活動，快來預訂一趟輕鬆又豪華的海上假期吧！

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

https://pse.is/84p8d4