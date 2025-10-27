挑戰無極限！海洋光譜號高科技娛樂攻略

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪

皇家加勒比遊輪海洋光譜號，顛覆你對海上假期的想像。它不只是一艘遊輪，更是一座集結高科技娛樂的海上極限樂園，專為渴望挑戰、熱愛刺激的你打造，準備好讓腎上腺素飆升了嗎？

▲金氏世界紀錄「遊輪最高觀景台」，就在海洋光譜號。

不怕高就來挑戰「北極星North Star 360°全球高空觀景台」！它曾拿下「遊輪最高觀景台」的金氏世界紀錄，能帶你慢慢升上300呎高處，在360°玻璃觀景艙內，迎接清晨的金色日出、目送夕陽將海面染紅，或是俯瞰海洋光譜號與浩瀚大海，那種高空獨有的視覺震撼，絕對會讓你屏息驚嘆，拍出稱霸朋友圈的超級美照。

▲甲板跳傘讓你的靈魂及腎上腺素一起飛得更高。

想體驗飛翔、但缺乏跳出機艙的勇氣？「RipCord by iFLY」是絕佳選擇！只需在專業教練的指導下，進入海上唯一的垂直風洞，就能享受無重力自由落體的極致快感。那股涼風拂面、身體飄浮的瞬間，安全又刺激，保證讓你的心撲通撲通跳個不停。

▲源源不絕的浪頭，等你來駕馭。

別以為玩水只能在泳池，「FlowRider」讓你隨時隨地乘風破浪！40呎長的浪面，30,000加侖海水全力衝擊，創造出源源不絕的浪頭；不管你是從沒碰過衝浪板的菜鳥，還是經驗豐富的浪上高手，都能在這裡挑戰自我，或趴或站、盡情踏浪，秀出你超酷的海上英姿。

▲南極球是VR結合高空彈跳的未來感設施，模擬穿越地心，挑戰離心力。

還有充滿未來感的「Sky Pad南極球」，戴上VR眼鏡，你將一躍進入一個奇幻的虛擬世界，可能正在宇宙間飛躍星際流光隧道，也可能潛入深海探祕、與未知生物擦肩而過，這種虛實交錯的震撼，絕對會讓你大喊「刺激度破表」。

從今年11月到2026年1月，海洋光譜號將以香港為母港，提供多達12個精彩航次，不論是2晚的周末公海遊、5晚的短途航次，還是想深度探索的9晚、11晚長途旅程都應有盡有。特別推薦12/9和1/11出發的5晚越南之旅，讓你一次體驗中越峴港和古都順化的不同魅力。熱愛日本文化的旅客，更別錯過11/23出發的11晚日本深度遊，正好趕上浪漫紅葉季，一站式暢遊福岡、境港、金澤、舞鶴、佐世保等地。此外，配合聖誕、跨年航次，船上也會特別佈置裝飾，並推出相關的主題餐飲及派對活動，快來預訂一趟輕鬆又豪華的海上假期吧！

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

