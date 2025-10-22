ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

饗賓集團攜手《廚神小當家》動漫　重現知名大魔術熊貓豆腐

▲饗賓與小當家聯名菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲饗賓集團攜手日本知名動漫《廚神小當家》，呈現3道經典「二次元料理」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團攜手日本知名動漫《廚神小當家》，呈現3道經典「二次元料理」，包括推出小當家劉昴星招牌料理「大魔術熊貓豆腐」、阿貝師傅的「貝氏糖醋櫻桃肉」，以及七星刀雷恩的「頂級炸蟹斗」，活動期間（10/22至12/16）集滿2至3道聯名料理，即可獲得抽獎資格，有機會抽中5000元品牌餐券。

▲饗賓與小當家聯名菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲大魔術熊貓豆腐。（圖／記者黃士原攝）

繼與黑白大廚高人氣主廚鄭智善、台灣桌球一哥林昀儒合作後，饗賓集團近期則是與日本知名動漫《廚神小當家》跨界聯名，推出3道經典「二次元料理」，開飯川食堂端出主角小當家劉昴星的「大魔術熊貓豆腐」，以竹炭黑豆腐炸過增加香氣與口感，搭配滑嫩白豆腐，再佐以特製花椒辣醬而成的麻婆醬汁。

▲饗賓與小當家聯名菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲貝氏糖醋櫻桃肉。（圖／記者黃士原攝）

真珠台灣佳味則是帶來阿貝師傅的「貝氏糖醋櫻桃肉」，以油花均勻的梅花豬肉切丁、油炸至表面黃金色澤，再以白醋、番茄醬以及砂糖調製成酸甜適中的糖醋醬汁，將豬肉裹上醬料快速翻炒，整塊肉完整地吸附了濃郁醬汁，乍看下宛如漂亮的櫻桃色澤。

▲饗賓與小當家聯名菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲頂級炸蟹斗。（圖／記者黃士原攝）

饗泰多聯名菜色是七星刀雷恩的招牌海鮮料理「頂級炸蟹斗」，主廚以軟殼蟹特製調味成蟹肉餡料，手工回填蟹斗成型，裹上薄粉油炸至令人開胃的金黃色。

3道經典「二次元料理」自10月22日至12月16日，於全台開飯川食堂33間門市、饗泰多17間門市以及真珠10間門市，各自限量供應，活動期間使用iEAT會員結帳，集滿2道至3道夢幻料理，有機會獲得5000元品牌餐券。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，品牌日前宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日開幕，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。

關鍵字： 美食雲 大魔術熊貓豆腐 饗賓集團 開飯 真珠 饗泰多

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

安心亞被問懷孕拒捶肚　傳交往過阿KEN「要證據」

推薦閱讀

太魯閣高山地區明起部分開放

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

福容、福華「聯合住宿券」18折起

福容、福華「聯合住宿券」18折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

台南遠東香格里拉住宿券下殺21折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二訪國家」排名曝光！韓國奪冠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

10盎司肋眼牛排999元開吃

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

手搖飲買1送1優惠

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

太魯閣高山地區明起部分開放

bb.q CHICKEN周年慶超值優惠開跑

星野集團「OMO7橫濱」6亮點搶先看

五桐號聯名Care Bears一次看

饗賓集團攜手「廚神小當家」動漫

大屯自然公園整修後重新開放

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

高雄「最大XR影展」體驗搭鐵達尼撞冰山

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366