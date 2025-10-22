饗賓集團攜手《廚神小當家》動漫　重現知名大魔術熊貓豆腐

▲饗賓集團攜手日本知名動漫《廚神小當家》，呈現3道經典「二次元料理」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團攜手日本知名動漫《廚神小當家》，呈現3道經典「二次元料理」，包括推出小當家劉昴星招牌料理「大魔術熊貓豆腐」、阿貝師傅的「貝氏糖醋櫻桃肉」，以及七星刀雷恩的「頂級炸蟹斗」，活動期間（10/22至12/16）集滿2至3道聯名料理，即可獲得抽獎資格，有機會抽中5000元品牌餐券。

▲大魔術熊貓豆腐。（圖／記者黃士原攝）

繼與黑白大廚高人氣主廚鄭智善、台灣桌球一哥林昀儒合作後，饗賓集團近期則是與日本知名動漫《廚神小當家》跨界聯名，推出3道經典「二次元料理」，開飯川食堂端出主角小當家劉昴星的「大魔術熊貓豆腐」，以竹炭黑豆腐炸過增加香氣與口感，搭配滑嫩白豆腐，再佐以特製花椒辣醬而成的麻婆醬汁。

▲貝氏糖醋櫻桃肉。（圖／記者黃士原攝）

真珠台灣佳味則是帶來阿貝師傅的「貝氏糖醋櫻桃肉」，以油花均勻的梅花豬肉切丁、油炸至表面黃金色澤，再以白醋、番茄醬以及砂糖調製成酸甜適中的糖醋醬汁，將豬肉裹上醬料快速翻炒，整塊肉完整地吸附了濃郁醬汁，乍看下宛如漂亮的櫻桃色澤。

▲頂級炸蟹斗。（圖／記者黃士原攝）

饗泰多聯名菜色是七星刀雷恩的招牌海鮮料理「頂級炸蟹斗」，主廚以軟殼蟹特製調味成蟹肉餡料，手工回填蟹斗成型，裹上薄粉油炸至令人開胃的金黃色。

3道經典「二次元料理」自10月22日至12月16日，於全台開飯川食堂33間門市、饗泰多17間門市以及真珠10間門市，各自限量供應，活動期間使用iEAT會員結帳，集滿2道至3道夢幻料理，有機會獲得5000元品牌餐券。

▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」插旗新竹。（圖／王品集團提供）

王品集團旗下火鍋吃到飽「和牛涮」再展店，品牌日前宣布首度進軍新竹地區，竹北光明店10月27日開幕，加入官方LINE領取指定優惠券，可以免費品嚐A5和牛壽喜燒。

和牛涮主打火鍋吃到飽，依餐價供應國產豬肉、雞肉、美牛、澳洲和牛，以及頂級日本A5和牛，套餐方案從400多元至1800多元。除了肉品無限享用，自助吧還有超過70種食材無限供應，選擇指定套餐或更高價位，還能享有炙燒和牛壽司與鯛魚燒吃到飽。