五桐號聯名「Care Bears」　6款周邊、焙茶新品一次看

▲五桐號找來Care Bears聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

▲五桐號找來Care Bears聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「五桐號」找來風靡全球經典角色「Care Bears」跨界聯名，把飲料紙杯、封膜全換上超可愛Care Bears造型，更推出6款限定周邊，包括造型抱枕、 飲料提袋盲盒等，加碼還有全新焙茶系列聯名飲品，10月23日起全門市上市。

▲Care Bears限定飲料紙杯一共有5款，還有4款限定杯膜。

▲▼Care Bears限定飲料紙杯一共有5款，還有4款限定杯膜。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

五桐號攜手Care Bears打造全新「Warmth of Care Bears」聯名活動，有5款熊熊飲料杯，可以看到Care Bears變身飲料店員、外送員的萌樣，搭配4款Care Bears喝飲料的限定封膜。

▲Care Bears吸管杯、飲料提袋周邊十分可愛。

▲▼Care Bears吸管杯、飲料提袋周邊十分可愛。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

加碼推出6款限量周邊，「不鏽鋼吸管杯」杯身結合Care Bears經典角色搭配繽紛色彩，並以304雙層不鏽鋼製成，還附有可重複使用的不鏽鋼粗吸管及專屬吸管套，加購價599元；「飲料提袋盲盒」有3種款式，皆是以Care Bears經典角色設計，且收納後還可當掛飾使用，加購價299元。

▲Care Bears造型抱枕有2款造型選擇。

▲Care Bears造型抱枕有2款造型選擇。

▲還有Care Bears保冷二杯袋、造型貼紙等周邊。

▲還有Care Bears保冷二杯袋、造型貼紙等周邊。

「造型抱枕」有2款造型，Care Bears戴上五桐號鴨舌帽，無論擺在家裡或是辦公室都可，加購價499元；「多功能絨毛髮帶」以柔軟細緻的絨毛材質打造而成，加購價199元。

還有「保冷二杯袋（加購價19元）」、「Care Bears造型貼紙」，10月23日至11月5日凡於門市消費滿150元即可獲得限量貼紙包，10月23日起至10月29日期間購買任2杯聯名新品加碼能免費獲得「保冷二杯袋」。

▲同步推出焙茶聯名系列飲品。

▲同步推出焙茶聯名系列飲品。

業者同步開賣焙茶聯名系列，以日本鹿兒島焙茶為基底打造3款飲品，包括「鐵觀音焙奶茶」售價65元、「焙茶珍珠可可」售價69元、「杏仁凍焙茶冰沙」售價89元。

▲有飲睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。

▲有飲睽違2年再度推出升級版「有葡同享系列」。

另外，有飲「有葡同享系列」近日則升級回歸，今年選用飽滿台灣巨峰紫葡萄結合優格飲、優多綠茶等打造3款限定飲品，「多肉葡萄綠」使用巨峰葡萄搭配綠茶、多多，售價79元；「酸V葡萄優優」則是搭配濃郁鮮奶、優格打製成清涼葡萄優格冰沙，售價79元；「葡萄沙沙Q凍」為此次新品，選用Q彈茶凍堆疊綿密葡萄冰沙、濃郁奶霜，售價88元。

