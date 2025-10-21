ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
曼谷安納塔拉12月重新開幕　義大利3城推「沉浸電影旅程」

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲喀比蘭塔安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Koh Lanta Krabi Resort）客房。（圖／美諾集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

全球擁有逾560家酒店、度假村的美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。其中，曼谷安納塔拉暹羅酒店進行全面翻新工程，預計於2025年12月重新開幕。另也推出四大全新品牌，並於寮國永珍、馬爾地夫、塞席爾等地開設新據點。

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲寮國永珍安凡尼臻選酒店（Avani+ Vientiane）。

1.全新4大品牌登場
集團宣布，將於2026年推出四大全新酒店品牌，包括首度亮相的軟品牌The Wolseley Hotels、Minor Reserve Collection、Colbert Collection以及iStay Hotels。這些新品牌將與當地建築師與設計師密切合作，融入地方文化與美學脈絡，將「地點的故事」化為品牌靈魂，打造具有地方特色的住宿體驗。

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲曼谷安納塔拉暹羅酒店吉姆．湯普森套房預計12月見客。

2. 曼谷安納塔拉暹羅酒店12月重新開幕
曼谷安納塔拉暹羅酒店（Anantara Siam Bangkok Hotel）近日全面翻新，將以「經典新生」為核心概念，結合自然光線和現代設計元素，重新定義城市奢華住宿體驗，預計12月重新開幕。

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲吉姆．湯普森套房（Jim Thompson Suite）餐廳。

此外，曼谷安納塔拉暹羅酒店還將推出全新的「吉姆．湯普森套房（Jim Thompson Suite）」，將以泰國絲綢傳奇品牌吉姆．湯普森的經典絲綢為靈感，完美詮釋跨越時代的工藝美學。

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲《侏羅紀世界：重生》取景地正是喀比奧南懸崖安凡尼度假酒店。

3. 電影式旅宿體驗
美諾酒店集團在創新住宿體驗方面持續突破，推出嶄新的「電影式旅宿體驗」。集團將與國際影視產業合作，將酒店化為故事舞台，讓旅客置身於自己喜愛的電影情節中。 

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲喀比奧南懸崖安凡尼度假酒店客房。

例如，《侏羅紀世界：重生》已於7月上映，主要取景地正是喀比奧南懸崖安凡尼度假酒店（Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort）與喀比蘭塔安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Koh Lanta Krabi Resort），對此，推出侏羅紀樂園電影專案，旅客可穿越熱帶叢林展開探險任務，於夜幕中享用「恐龍時代」主題晚宴，將銀幕場景延伸至現實生活。

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲喀比奧南懸崖安凡尼度假酒店（Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort）泳池。

針對La Dolce Vita義大利影集，2025年底推出全新 「六夜電影式旅程（Cinematic Six-Night Journey）」住房專案，靈感源自多部以義大利為背景的經典電影，並以羅馬、威尼斯、米蘭三座城市為舞台，一次穿梭於三大城市，帶來沉浸式旅宿體驗。

4. 歐洲新篇章：歷史與奢華的完美融合
美諾酒店集團在歐洲的旗艦據點也進行全新升級計劃。維也納安納塔拉漢森宮酒店（Anantara Palais Hansen Vienna）為其一，建築由建築大師泰奧菲爾·馮漢森於1873年為世博會設計的經典宮殿，經過精心修復後，成為奢華城市度假的新地標。酒店內設有米其林星級餐廳及全維也納最大的宴會廳。

此外，位於義大利首都的羅馬安納塔拉奈雅迪宮酒店（Anantara Palazzo Naiadi Rome）將於2026年4月舉辦首屆「安納塔拉羅馬車展-甜蜜生活盛宴」，展示經典名車與設計美學，重現「甜蜜生活」的浪漫篇章。 

▲美諾酒店集團（Minor Hotels）今（21日）宣布全新品牌布局。（圖／美諾集團提供）

▲寮國永珍安凡尼臻選酒店（Avani+ Vientiane）套房。

5. 2025至2026年全球新開幕酒店
展望未來，美諾酒店集團計劃在2025至2026年間在全球多個關鍵市場開設新酒店，進一步擴展品牌版圖。
新開的酒店包括：
寮國永珍安凡尼臻選酒店（Avani+ Vientiane）
印尼峇里島烏布安納塔拉度假酒店（Anantara Ubud Bali Resort）
馬爾地夫諾翰精選芮提度假酒店（NH Collection Maldives Reethi Resort）
塞席爾巴巴朗安凡尼臻選度假酒店（Avani+ Barbarons Seychelles Resort）

▲千禧國際酒店及度假村（Millennium Hotels and Resorts）旗下酒店。（圖／業者提供）

▲千禧國際酒店及度假村位在馬來西亞檳城的酒店。（圖／業者提供）

另外，新加坡起家的千禧國際酒店及度假村（Millennium Hotels and Resorts，以下簡稱MHR），版圖已拓至全球80個目的地、145家飯店，包括倫敦與紐約，以及台灣台中。

▲千禧國際酒店及度假村（Millennium Hotels and Resorts）旗下酒店。（圖／業者提供）

▲千禧國際酒店推出多項創新專案。（圖／業者提供）

MHR推出多項關鍵創新專案，包括AI語音助理AVA、24/7 AI 聊天機器人Ask Millie、集團打造的元宇宙虛擬飯店 M Social Decentraland等，以及疫情期間的全球衛生安全活動「We Clean, We Care, We Welcome」；亦重新設計 MyMillennium 忠誠計畫，使其更貼近現代旅客需求。業者表示，未來AI科技將加入集團整個文化和執行層面。
 

關鍵字： 美諾集團 亞洲旅遊 泰國旅遊 歐洲旅遊 義大利旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館

