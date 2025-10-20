ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
影／北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱　海岸滑索、溫泉超Chill

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」房間、設施全開箱。（影／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」去年7月甫開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

厭倦下龍灣的擁擠人潮，或許該前往更清淨、卻罕為人知的拜子龍灣！「觀瀾島悅椿度假村」坐落於拜子龍群島東岸，去年7月甫開幕，不單有北越最大的戶外無邊際泳池，還能泡在日式溫泉中、玩刺激的海岸滑索，以下整理出8個必訪理由，下次度假不妨納入口袋名單。

▲「觀瀾島悅椿度假村」快艇,VIP貴賓室,奧田碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）

▲快艇目前為一天兩班，下午1:30、3:30從奧田碼頭出發前往飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

從VIP貴賓室、搭快艇就開始感受尊榮
「觀瀾島悅椿度假村」為住客安排專屬的快艇前往飯店，淡季為一天兩班，下午1:30、3:30從奧田碼頭出發，5-9月新增早上10:30班次，約45分鐘船程即可抵達明洲碼頭，旅客能先在VIP貴賓室等候船班到來，品嚐手工餅乾和咖啡、熱茶，再優雅前往搭乘快艇。

▲「觀瀾島悅椿度假村」快艇,VIP貴賓室,奧田碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「觀瀾島悅椿度假村」快艇；報名品冠旅遊行程的旅客能先在VIP貴賓室候船、享用點心。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「觀瀾島悅椿度假村」快艇,VIP貴賓室,奧田碼頭。（圖／記者彭懷玉攝）

ANGSANA快艇上，配備WiFi、ANGSANA瓶裝水，還有服務生獻上擦手毛巾、水果串，無論要在座位上休息，或是到甲板上欣賞海上林立的石灰岩，都十足愜意，放慢步調，開啟美妙時光。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲家庭套房含客廳、廚房、2臥室和戶外陽台，約65坪大。（圖／記者彭懷玉攝）

度假村客房全面海
在悅榕集團正式插旗前，觀瀾島上僅有零星民宿、3000多位居民，觀瀾島悅椿度假村不只是島上唯一的國際級豪華度假村，也為廣寧省（Quang Ninh）首家國際海島度假村。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」占地70公頃，僅規劃156間客房。（圖／記者彭懷玉攝）

度假村占地70公頃，融合當地傳統建築美學與現代設施，打造出與環境和諧共生的度假空間。僅規劃156間客房，分別為灣景房、海景房、普通套房、悅椿單臥套房、家庭套房等，最小的海景房約15坪、最大的家庭套房約為65坪，全部房型皆面海，並配備浴缸和私人陽台。晨起，映入眼簾的便是一望無際的蔚藍，以及度假村的絕美景致。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲最小的海景房約15坪，均配備浴缸和私人陽台。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，觀瀾島悅椿度假村總經理Kurt Vieren透露，一旁的別墅正在建造中，總數量達80棟，預計明年開張。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲別墅正在建造中，總數量達80棟，預計明年開張。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點融入在地食材製作
G樓「Market Place全日餐廳」提供多樣化餐飲選擇，從螃蟹、生蠔等海鮮料理，到國際美饌都有，觀瀾悅椿以尊重自然為核心理念，因此主廚多以在地食材融入料理，製作出兼具創意與美味的饗宴。而6樓「Sky Bar」則是賞夕陽絕佳去處，特定時段有Happy Hour提供在地特色飲品。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼G樓「Market Place全日餐廳」提供多樣化餐飲選擇，從海鮮料理，到國際美饌都有。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲6樓「Sky Bar」是賞夕陽絕佳去處。（圖／記者彭懷玉攝）

日式溫泉浴
越南並沒有地熱和溫泉，但ANGSANA為讓旅客在度假時感受深層療癒，特別打造日式風呂。業者說明，ONSEN設施由日本Shirahama Onsen白浜溫泉授權，並經過專業調製而成正宗溫泉，共有熱、溫及冷水池，以及蒸氣室與烤箱，頗有身在日本泡湯的錯覺。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼日式ONSEN共有熱、溫及冷水池，以及蒸氣室與烤箱；泡完湯後，還可以到茶飲空間休息。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

泡完湯後，還可以到茶飲空間翻書、躺在沙發上休息，或安排全身芳香療法、腳底按摩徹底放鬆，悅椿Spa房一共有8間、3位師傅，採事先預約制。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲悅椿Spa房一共有8間、3位師傅，可自費體驗全身芳香療法。（圖／記者彭懷玉攝）

總長340公尺的海岸滑索
越南第一條，也是唯一一條與度假村一體的海岸滑索，就在觀瀾島悅椿度假村！該滑索分為兩段，總長達340公尺，穿戴上安全設備，開啟微刺激的滑索體驗，一邊是一望無際的大海，一邊是度假村的泳池，玩一次10萬越南盾（約台幣100多元）。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼總長340公尺的海岸滑索帶有微刺激感；面積達3,000平方公尺的泳池，是北越最大的無邊際戶外泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱,觀瀾島悅椿度假村,觀瀾島悅椿酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

北越最大露天潟湖式泳池
度假村擁有面積達3,000平方公尺的泳池，是北越最大的無邊際戶外泳池，尤其從空中鳥瞰，可收進蜿蜒的潟湖風光，極具美感。也配有兒童戲水區，讓大人恣意拍照、孩童盡情放電。另外，也別錯過全年開放的空中泳池。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲匹克球（Pickleball）在度假村也玩得到。（圖／記者彭懷玉攝）

暢玩當紅匹克球、迷你高爾夫揮竿
匹克球（Pickleball）是一項結合網球、羽毛球和乒乓球元素的運動，通常由兩隊2人或1人組成，去年在美國爆紅，包含微軟創辦人比爾蓋茲、好萊塢巨星李奧納多、艾瑪華森都臣服其中。想體驗匹克球魅力，在度假村就能玩到。另外，想體驗揮竿樂趣的民眾，則能到高爾夫練習場試試手氣，未來也不排除興建真正的高爾夫球場。

▲北越「觀瀾島悅椿度假村」開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

▲想體驗揮竿樂趣的民眾，則能到高爾夫練習場試試手氣。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，若到下龍灣遊玩，推薦下榻五星級「下龍灣麗笙藍酒店Radisson Blu  Ha Long  Bay」，飯店樓高30層，規劃352間客房與套房，日夜皆可收進下龍灣的碧海、湖景與城市街景，走到陽台，就能欣賞世界遺產的壯觀景致。

▲下龍灣麗笙藍酒店Radisson Blu  Ha Long  Bay。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼五星級「下龍灣麗笙藍酒店」樓高30層，規劃352間客房與套房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲下龍灣麗笙藍酒店Radisson Blu  Ha Long  Bay。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，飯店設有室內恆溫泳池，並附設SPA與健身中心，頂層露天無邊際泳池也能欣賞動人夕陽，為身心靈重新充飽電。

▲下龍灣麗笙藍酒店Radisson Blu  Ha Long  Bay。（圖／記者彭懷玉攝）

▲房內、頂層露天泳池皆能欣賞動人夕陽和下龍灣風景。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 越南旅遊 下龍灣旅遊 拜子龍灣旅遊 國外特色 觀瀾島悅椿度假村 東南亞旅遊 亞洲旅遊

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　停機坪狂奔超驚險嚇壞民眾

