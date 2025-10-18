ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄鹹酥雞嘉年華11/15登場　集結全台逾60攤炸物美食與飲品

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日於大遠百追夢廣場登場，今年集結全台超過60攤炸物美食與人氣飲品同場較勁。此外，現場還設有素食炸物專區、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

鹹酥雞嘉年華今年邁入第4屆，高雄市觀光局日前公布參展店家名單，圓山大飯店、福容大飯店、H2O水京棧國際酒店-京悅軒等飯店品牌將推出期間限定炸物，「宏裕行」、「魷嫩有蝦炸海鮮」主打創意海味，經典台式炸物則有高雄在地強棒「丸山鹹酥雞」、「尻雞實驗室」、「御興炸雞」，去年奪下最佳人氣獎的「曾佳小廚」也再度挑戰寶座。

▲高雄鹹酥雞嘉年華集結全台60多攤炸物美食與人氣飲品同場較勁。（圖／取自高雄旅遊網）

外縣市品牌有「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」，以及台中「洪家回春堂」及「巷口炸雞專門店」。

異國風味炸物部分，包含美式「吮指王」、韓式「起家雞」、港味「炸記」，以及日式「帰拉麵KAERI」推出限定唐揚雞，還有泰式、法式等異國炸物。另有5家蔬食品牌參與，包括「杦月初。植感食光」、「感情所在」、「菇吉菇吉蔬食炸物串」、「萬德福蔬食新風潮」及「炸遍五甲」。

鹹酥雞嘉年華現場除設有素食炸物專區，還有消暑飲品、特色調酒、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

以下為鹹酥雞嘉年華參展店家名單：

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

關鍵字： 美食雲 鹹酥雞嘉年華 高雄美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

推薦閱讀

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台北-六福村「免費接駁車」啟動

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366