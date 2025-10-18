高雄鹹酥雞嘉年華11/15登場　集結全台逾60攤炸物美食與飲品

▲今年「高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日登場。（圖／取自高雄旅遊網）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄鹹酥雞嘉年華」將於11月15、16日於大遠百追夢廣場登場，今年集結全台超過60攤炸物美食與人氣飲品同場較勁。此外，現場還設有素食炸物專區、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

鹹酥雞嘉年華今年邁入第4屆，高雄市觀光局日前公布參展店家名單，圓山大飯店、福容大飯店、H2O水京棧國際酒店-京悅軒等飯店品牌將推出期間限定炸物，「宏裕行」、「魷嫩有蝦炸海鮮」主打創意海味，經典台式炸物則有高雄在地強棒「丸山鹹酥雞」、「尻雞實驗室」、「御興炸雞」，去年奪下最佳人氣獎的「曾佳小廚」也再度挑戰寶座。

▲高雄鹹酥雞嘉年華集結全台60多攤炸物美食與人氣飲品同場較勁。（圖／取自高雄旅遊網）

外縣市品牌有「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」，以及台中「洪家回春堂」及「巷口炸雞專門店」。

異國風味炸物部分，包含美式「吮指王」、韓式「起家雞」、港味「炸記」，以及日式「帰拉麵KAERI」推出限定唐揚雞，還有泰式、法式等異國炸物。另有5家蔬食品牌參與，包括「杦月初。植感食光」、「感情所在」、「菇吉菇吉蔬食炸物串」、「萬德福蔬食新風潮」及「炸遍五甲」。

鹹酥雞嘉年華現場除設有素食炸物專區，還有消暑飲品、特色調酒、音樂表演、親子互動與人氣票選等活動。

以下為鹹酥雞嘉年華參展店家名單：