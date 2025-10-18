ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

松屋西門町店10/21改裝升級　11月中旬後同時供應松乃家炸豬排

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

▲松屋西門町店10/21改裝升級，未來吃得到松乃家炸豬排 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡日式炸豬排的民眾又有口福了！台灣松屋昨日宣布，西門町店10月21日起進行改裝，未來將成為「松屋x松乃家」複合式店舖，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，預計11月中旬重新開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。松乃家則是旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，最低690日圓就能吃到。另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。

▲松屋牛肉飯。（圖／記者黃士原攝）

松屋曾在新光三越台北南西店（台灣首店，已熄燈）開幕時，同時推出松乃家炸豬排，而相隔7年後，業者宣布西門町店10月21日起進行改裝，未來將成為「松屋x松乃家」複合式店舖，預計11月中旬重新與大家見面。

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

另外，日本牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬），主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。今年7月傳出即將登台，地點位於台北市信義區逸仙路上，官方昨日宣布10月25日開幕，10月22日、23日搶先試營運，10月20日開放線上訂位。

除了開幕日，業者也公開了台灣首店菜單，共有5款套餐，分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。

關鍵字： 美食雲 松屋 松乃家 炸豬排

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

推薦閱讀

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

台北-六福村「免費接駁車」啟動

台北-六福村「免費接駁車」啟動

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

深藏迪化街巷仔內！古早味厚切炸韭菜條

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

茶湯會2門市開賣霜淇淋、刈包

高雄鹹酥雞嘉年華11/15連兩日登場

澎湖空港快線100元不限次數搭乘！

肉次方高雄夢時代店10/29試營運

台人今年7至9月赴日消費破3000億日圓

家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推吉祥物「蘋果醬」

免門票近看F-104G戰機！

NBA球星愛店LONGTAIL推秋季菜單

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366