松屋西門町店10/21改裝升級　11月中旬後同時供應松乃家炸豬排

▲松屋西門町店10/21改裝升級，未來吃得到松乃家炸豬排 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡日式炸豬排的民眾又有口福了！台灣松屋昨日宣布，西門町店10月21日起進行改裝，未來將成為「松屋x松乃家」複合式店舖，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，預計11月中旬重新開幕。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。松乃家則是旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，最低690日圓就能吃到。另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。

▲松屋牛肉飯。（圖／記者黃士原攝）

松屋曾在新光三越台北南西店（台灣首店，已熄燈）開幕時，同時推出松乃家炸豬排，而相隔7年後，業者宣布西門町店10月21日起進行改裝，未來將成為「松屋x松乃家」複合式店舖，預計11月中旬重新與大家見面。

▲「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

另外，日本牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」（牛たんの檸檬），主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。今年7月傳出即將登台，地點位於台北市信義區逸仙路上，官方昨日宣布10月25日開幕，10月22日、23日搶先試營運，10月20日開放線上訂位。

除了開幕日，業者也公開了台灣首店菜單，共有5款套餐，分別是使用牛舌最高等級部位炭火烤製的「極品牛舌牛排與厚切烤牛舌」（1000元）、「極品牛舌牛排與蔥醬厚切烤牛舌」（1000元）、「厚切烤牛舌與蔥醬厚切烤牛舌」（900元）、「極品牛舌牛排與A5等級黑毛和牛小排套餐」（1200元）、「極品牛舌牛排與A5黑毛和牛肩腰肉」（1300元）。