10年「N°168 PRIME敦化館」12/11熄燈　全館85折、飲品免費喝

▲10年「N°168 PRIME敦化館」將於12月11日熄燈。（圖／維多麗亞酒店提供）

記者蕭筠／台北報導

隨著SOGO敦化館將於今年12月下旬熄燈，10年的「N°168 PRIME牛排館」也確定最後營業日為12月11日，同時祭出一系列感恩優惠，包括生日限定套餐1111元、全館85折、飲品免費喝等。

N°168 PRIME敦化館今（17）日宣布將於12月11日正式歇業，11日後不開放消費者訂位，12日至14日僅提供員工、收到邀約的VVIP用餐，同步祭出一系列感恩活動，11月可享11月11日限時1天「生日限定套餐1111元」；12月1日起至12月11日則可享「全館85折」、「飲品免費喝」等，感謝消費者多年支持，業者也透露目前訂位約有5成滿。

N°168 PRIME敦化館於2015年11月11日開幕，整層涵蓋廚房等設施占地約300坪，並以開放式夢幻廚房、澳洲引進的Beech Ovens夢幻烤爐提供頂級牛排美味，店內更設有牛肉熟成室，由主廚團隊親自挑選並掌握每塊牛排最佳熟成風味，除外還有北海道干貝、N°168 經典奶酪等也是推薦必吃。

▲肉旨房創始店忠孝店將於10月26日熄燈。（圖／復興空廚提供）

另外，由復興空廚創立的「肉旨房」於2023年5月開幕，僅營業2年多，創始店（忠孝店）公告將於10月26日熄燈，大園機場旁的航棧綠洲店則正常營業。

肉旨房是復興空廚2023年5月推出的漢堡排專賣店，引進日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，但考量純炭炙燒會產生大量燻煙，改以高溫鐵板取代炭爐來鎖住漢堡排肉汁，並設計、提升炭槽烹調功能，客人跟師傅們在板前也能有更多互動。菜單除了經典的日本和牛漢堡排，另開發肉旨牛、月見雞、煙燻豬漢堡排，以及東港炭烤小卷定食。

肉旨房忠孝店開業2年多來，在Google上有超過1.4萬則評論，平均4.9顆星，不過近日公告即將熄燈，10月26日為最後一天的營業，未來的肉旨房將再尋新址，大園機場旁的航棧綠洲店則依舊正常營業。