高雄旅展開跑！郵輪每人最低2650　過年「請4休16」激推東南亞

▲高雄國際冬季旅展今日登場，吸引不少民眾逛展搶便宜。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄國際冬季旅展今（17）日起，一連四天在高雄展覽館登場，今年有多達百家旅遊業者齊聚，將掀起另一波年末旅遊採購潮。旅行業者則指出，泰國今年頻傳事件影響觀光意願，不過現在衝突已減少，「趁他病要他命」，推薦東南亞是CP值極高選擇。麗星夢郵輪則推出高雄出發多種航線，每人最低2650元起。

東南旅遊南區出境本部副理黃馨儀表示，多個連假過去，國人爆發性旅遊已經結束，因此在旅展端出許多牛肉，包括越南芽莊5日2萬元有找，另推出國人最愛的日本跟團行程，東京散步5日包括東京鐵塔、江之島電車、淺草橫町並有2日可自由行；大阪遊程則安排黑門、京都祇園、貴船下鴨神社等，2項遊程均為1萬9900元含稅，國人可以把握日幣持續甜甜價。

▲東南旅遊在旅展期間推出行程激殺優惠。（圖／記者許宥孺攝）



至於普發1萬元是否促進旅遊經濟，黃馨儀表示，已有許多民眾洽店詢問，但錢還是要「入袋為安」，因此多數民眾還不太敢先掏錢，尤其南部人較保守，因此東南旅遊未來計劃推出買一送一、第二人1萬元等，等到發錢日確定就會馬上曝光優惠。

五福旅遊行銷企劃副總錢緯銘表示，全民普發1萬將會掀起消費熱潮，五福旅遊要把錢錢放大，未來可能會朝選定行程加倍送模式進行。旅展期間先推出日本跟團第2人最高現折6000元，春季賞櫻早鳥行程也開賣，自由行則享第2人減3000元；高雄出發韓國行程最低1萬5900元，「高雄－濟州」5日自由行也只要1萬3888元，旅展第2人再減1000元，現在「買國外送國內」，消費滿5萬元就送台中飯店住宿券。

▲五福旅遊建議民眾搶在過年連假前出發更省錢。（圖／記者許宥孺攝）



而近期備受討論的過年9天連假，不少民眾規劃「請4天休16天」將會是史上最狂連假，錢緯銘認為將會是另一波出遊潮，屆時機票酒店都會很貴，建議民眾可以提早至1月出發，最好是2月14日前出發會比假期省。若沒有滑雪計畫，也建議避開日本，可以選擇東南亞「趁他病要他命」，今年泰國頻傳負面消息，因此價格下殺超有感，泰國、越南等東南亞國家是CP值極高的選擇。

▲麗星夢郵輪攜手11家旅行社推出高雄出發航線。（圖／記者許宥孺攝）



StarDream Cruises麗星夢郵輪今年參展攜手11家旅行社，推出高雄出發菲律賓、日本、越南海島多種不同航線，每人最低2650元起；指定航程再加碼，買一送一或是最高送5500元郵輪抵用金。

旅展大會也加碼好康，活動4天，每日入場前100人可抽飯店住宿券、星級美食餐券；旅展消費滿5000元則可抽最大獎泰越捷航空亞洲不限航點機票。