ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄旅展開跑！郵輪每人最低2650　過年「請4休16」激推東南亞

▲高雄國際冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄國際冬季旅展今日登場，吸引不少民眾逛展搶便宜。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄國際冬季旅展今（17）日起，一連四天在高雄展覽館登場，今年有多達百家旅遊業者齊聚，將掀起另一波年末旅遊採購潮。旅行業者則指出，泰國今年頻傳事件影響觀光意願，不過現在衝突已減少，「趁他病要他命」，推薦東南亞是CP值極高選擇。麗星夢郵輪則推出高雄出發多種航線，每人最低2650元起。

東南旅遊南區出境本部副理黃馨儀表示，多個連假過去，國人爆發性旅遊已經結束，因此在旅展端出許多牛肉，包括越南芽莊5日2萬元有找，另推出國人最愛的日本跟團行程，東京散步5日包括東京鐵塔、江之島電車、淺草橫町並有2日可自由行；大阪遊程則安排黑門、京都祇園、貴船下鴨神社等，2項遊程均為1萬9900元含稅，國人可以把握日幣持續甜甜價。

▲高雄國際冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲東南旅遊在旅展期間推出行程激殺優惠。（圖／記者許宥孺攝）

至於普發1萬元是否促進旅遊經濟，黃馨儀表示，已有許多民眾洽店詢問，但錢還是要「入袋為安」，因此多數民眾還不太敢先掏錢，尤其南部人較保守，因此東南旅遊未來計劃推出買一送一、第二人1萬元等，等到發錢日確定就會馬上曝光優惠。

五福旅遊行銷企劃副總錢緯銘表示，全民普發1萬將會掀起消費熱潮，五福旅遊要把錢錢放大，未來可能會朝選定行程加倍送模式進行。旅展期間先推出日本跟團第2人最高現折6000元，春季賞櫻早鳥行程也開賣，自由行則享第2人減3000元；高雄出發韓國行程最低1萬5900元，「高雄－濟州」5日自由行也只要1萬3888元，旅展第2人再減1000元，現在「買國外送國內」，消費滿5萬元就送台中飯店住宿券。

▲高雄國際冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲五福旅遊建議民眾搶在過年連假前出發更省錢。（圖／記者許宥孺攝）

而近期備受討論的過年9天連假，不少民眾規劃「請4天休16天」將會是史上最狂連假，錢緯銘認為將會是另一波出遊潮，屆時機票酒店都會很貴，建議民眾可以提早至1月出發，最好是2月14日前出發會比假期省。若沒有滑雪計畫，也建議避開日本，可以選擇東南亞「趁他病要他命」，今年泰國頻傳負面消息，因此價格下殺超有感，泰國、越南等東南亞國家是CP值極高的選擇。

▲高雄國際冬季旅展。（圖／記者許宥孺攝）

▲麗星夢郵輪攜手11家旅行社推出高雄出發航線。（圖／記者許宥孺攝）

StarDream Cruises麗星夢郵輪今年參展攜手11家旅行社，推出高雄出發菲律賓、日本、越南海島多種不同航線，每人最低2650元起；指定航程再加碼，買一送一或是最高送5500元郵輪抵用金。

旅展大會也加碼好康，活動4天，每日入場前100人可抽飯店住宿券、星級美食餐券；旅展消費滿5000元則可抽最大獎泰越捷航空亞洲不限航點機票。

關鍵字： 高雄 高雄旅展 旅遊 國旅 優惠 泰國 東南亞 郵輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

推薦閱讀

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

3家速食店最新披薩優惠整理包

3家速食店最新披薩優惠整理包

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！

享受日本世界壽司大賽季軍板前秀！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

「6飯店線上旅展」2499元起包早餐

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

高雄最大免費水上樂園10/24試營運

平溪秘境一日遊！漫步無人管理小車站

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

杜拜「全球最高酒店」11月開幕

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

有飲「葡萄系列」睽違2年回歸

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

3家速食店最新披薩優惠整理包

宜蘭旅宿優惠　住五星飯店送早午餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366