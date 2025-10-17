高雄最大免費水上樂園10/24試營！玩滑水道、盪鞦韆還有海洋派對

▲高雄星光水岸公園重新整建升級後，將於10月24日試營運。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄最大的「星光水岸公園」即將於10月24日試營運！高雄市政府海洋局表示，全新升級的水岸公園有滑水道、盪鞦韆，入夜後更有璀璨燈飾，在24日至26日期間也將舉辦「高雄海洋派對」，打造規模最大的海洋遊憩盛典。

「星光水岸公園」前身為深受市民喜愛的前鎮新光公園戲水區，經高雄市府重新規劃升級後，戲水區面積擴大至約2.94公頃，新增滑水道、港景鞦韆等超夯設施，成為港都最大的免費玩水場域。

▲▼高雄星光水岸公園升級後，增加滑水道、盪鞦韆等設施。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

園內也貼心設有遮陽棚、更衣室與廁所，讓大小朋友都能安心玩水、悠閒賞景；夜晚則有舞台表演與璀璨燈飾，營造最浪漫的港灣夜晚嘉年華。

▲今年高雄海洋派對可以體驗搭遊艇。（圖／高雄市政府海洋局提供）

與試營運同日登場的還有「2025高雄海洋派對」，今年海洋派對全面升級，活動範圍橫跨星光水岸公園、高雄港21號碼頭停車場、第三船渠遊艇碼頭，以及愛河灣周邊水陸場域。

活動包括遊艇展示、海洋學堂、遊艇搭乘等不同主題的遊艇與海洋休閒生活體驗，在高雄港21號碼頭停車場的「氣墊遊具區」，設有廣受小朋友歡迎的親水氣墊遊具，帶來挑戰與趣味兼具的水上體驗，為免現場排隊久候，市府亦提供「高雄數位市民」官網可線上預約報名。

此外，活動現場還有「港味販賣部」、「海洋市集」，集結超過70攤美食與創意市集，從地道的港都小吃、海味料理，到充滿巧思的手作小物與選品攤位，成為遊客覓食、挖寶、拍照的最佳補給站。