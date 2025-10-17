「6飯店線上旅展」最低2折！坐擁陽明山景　尋路民宿2499起含早餐

▲薰衣草森林集團尋路精選包棟住宿券16,000元起。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館登場，在此之前，6家飯店搶先祭出線上旅展優惠，住宿最低下殺2折起，從奢華溫泉、城市景觀旅宿到包棟民宿通通有，供讀者度假參考。

▲薰衣草森林線上旅展今（17日）早9點登場，旗下「尋路」、「緩慢」及森林園區同步開跑。（圖／業者提供）



薰衣草森林集團

薰衣草森林線上旅展今（17日）早9點登場，旗下「尋路」、「緩慢」及森林園區同步開跑，三大亮點包含：包棟民宿最低16,000元可住22人、雙人體驗券平日3,499元含早餐與香草課程、北海道美瑛三天兩夜住宿券只要5,888元。

▲尋路精選聯合雙人房住宿券2,499元起。（圖／業者提供）



另有「尋路精選」民宿平日雙人房含早餐最低2,499元、台灣「緩慢」推出的平日雙人房含早餐3,999元，超值限定組合雙人一泊三食4,599元，以及三天兩夜住宿7,999元。

▲台北士林萬麗酒店「尊貴山景客房平日雙人住宿券」含自助早餐只要5,599元（原價28,586元）。（圖／業者提供）



台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店即日起至11月17日開賣線上旅展，本次主打「尊貴山景客房平日雙人住宿券」，含自助早餐只要5,599元（原價28,586元），等於2折入住即可坐擁陽明山景，徜徉如畫般風景，享受城市邊界的寧靜度假感。

▲淡水蘊泉庄祭出年度最低價，「土舍套房」套券組合買五送一最低2.5折。（圖／業者提供）



淡水蘊泉庄

淡水蘊泉庄祭出年度最低價，「土舍套房」套券組合買五送一最低2.5折，每張一泊一食僅6,250元；升級一泊二食平均每張8,750元，可選海陸鍋物或套餐，另提供3,760元餐飲抵用金選項，23坪房型含獨立湯池，適合安排秋冬泡湯之旅。

▲北投麗禧溫泉酒店每房皆有獨立溫泉池。（圖／記者彭懷玉攝）



北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店於官網推出年度最強優惠，「雅緻山景客房一泊一食」每張9,999元（原價24,000元），含早餐兩客、迷你吧與鳳梨酥點心，還可暢玩露天風呂與SPA設施。另有2,580元午餐券及多款泡湯票同步開賣。

▲台北美福大飯店「行政客房」住宿券6,299元起含早餐。（圖／業者提供）



台北美福大飯店

台北美福大飯店推出「行政客房」住宿券6,299元起含早餐，一泊二食也可選；四人適用的「菁英客房」兩張合購下殺43折，平均每張9,499元。雙11再推「行政客房」平日雙人住宿券限時5,888元（原價16,170元）。此外，首次開賣30天「健身會籍體驗券」，含泳池、三溫暖等設施，線上限定56折。

▲JR東日本大飯店台北「行政尊榮客房」6,999元享行政酒廊禮遇。（圖／業者提供）



JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店台北即日起開賣線上旅展券，「都會客房純住房券」4,999元、「一泊一食」5,999元可再買8送1；「行政尊榮客房」6,999元享行政酒廊禮遇。企業與團購也可享買10送1，再加碼送日本「GALA湯澤滑雪場」折扣券。