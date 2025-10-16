ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕　14道無菜單料理2000元有找

▲火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，每位1680元起，能品嚐14至16道結合和牛與新鮮海味的無菜單料理，餐廳落腳台北永康商圈，明天正式開幕，即日起開放訂位。

初海和牛鐵板燒選用北海道生食級干貝、野生大龍蝦、南非鮑魚、北海道鱈場蟹、日本A5和牛等高檔食材，其中龍蝦三吃包含龍蝦可頌佐明太子醬、日本琴酒焰燒野生大龍蝦、龍蝦蝦膏味噌湯等，還有日本A5和牛壽喜燒與麥卡倫焰燒和牛牛排，總計可以享用14至16道（依價格而定，共有1680元、1980元、2480元）。

初海和牛鐵板燒主餐選擇多達7種，包括日本鹿兒島A5和牛、美國特選骨付牛小排、紐西蘭厚切牛舌、羊小排、宜蘭櫻桃鴨胸、西班牙松阪豬、台灣脆皮雞腿與日本宮城縣銀鮭，不論愛牛或不吃牛都能找到心頭好。

初海和牛鐵板燒位於永康街1號4樓，鄰近東門捷運站5號出口，僅設有20席座位，明天正式開幕，即日起開放訂位，目前第一個星期預約已滿。

▲牛喜壽喜燒插旗新光三越A8館。（圖／豊漁餐飲集團提供）

另外，日式壽喜燒市場競爭日趨白熱化，豊漁餐飲集團旗下個人鍋物品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」再展店，3號店進駐新光三越台北信義新天地A8，今天正式開幕，同時推出優惠活動，凡點黑毛和牛套餐加價100元，即可升級「大盛」方案（肉量增加30%）。

牛喜是豊漁餐飲集團旗下品牌之一，主打關西風壽喜燒，先將日本黑毛和牛以鐵板煎烤，再撒上白砂糖，並且以特製醬油調味。針對不吃牛的客人，則可以選用水炊鍋，其湯底是由煸香過的雞架骨、雞皮，再與台灣花東的生米一起熬煮，濃郁卻不油，可搭配特製酸橘醬油，讓風味更加豐富。套餐368元起。

