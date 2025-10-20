ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

想要一趟不用天天換飯店、搬行李，又能一次玩遍日韓的假期嗎？登上全新升級、重金裝潢的歌詩達莎倫娜號，就能輕鬆開啟海上義式度假模式，艙房、餐廳、娛樂設施全面翻新，處處有驚喜。
 

▲▼郵輪,義式度假,歌舞秀,兒童俱樂部,美食,假期,七逗旅遊網,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲世界級大型歌舞秀，重現競技場舞台。

登船的第一刻，就會被挑高十層樓的迎賓大廳震撼，滿滿藝術氛圍令人讚嘆。白天可以在玻璃穹頂泳池享受陽光，也能挑戰滑水道、盡情尖叫。大劇院每晚上演世界級歌舞秀，重現競技場的華麗。中庭有趣味活動與舞蹈教學，從白天到深夜，熱鬧不間斷。想chill一點，就窩在日光甲板看天幕電影，或到阿波羅酒吧小酌、邱比特舞廳或潘神Disco熱舞、參加異國主題派對，感受地中海式的浪漫狂歡。
 

▲▼郵輪,義式度假,歌舞秀,兒童俱樂部,美食,假期,七逗旅遊網,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲義式郵輪也能品享日式料理。

吃貨上船更有福！莎倫娜號的用餐空間全面升級，瑟瑞斯與維斯塔主餐廳，每天都有各式美味等著你；想自由選擇，就到波羅馬特自助餐廳大快朵頤。還有多間付費主題餐廳，像是手工義式披薩屋、現點現烤香氣四溢，海上壽司吧的精緻日式風味，由米其林主廚打造的Archipelago餐廳星級菜單，還有佛羅倫斯牛排館、海灘美食街、義式冰淇淋店也別錯過，從早吃到晚都不重複。
 

▲▼郵輪,義式度假,歌舞秀,兒童俱樂部,美食,假期,七逗旅遊網,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲最純正的那不勒斯披薩，莎倫娜號也吃得到。

想帶孩子出遊，又渴望片刻寧靜的度假時光？莎倫娜號絕對是爸媽的神隊友。在思高兒童俱樂部專業團隊帶領下，孩子能在滑水道、泳池、運動場盡情放電，還能參加「一日小船長」或「一日小公主」活動，實現夢想時刻。爸媽這時就能輕鬆享受SPA、浪漫晚餐，或只是坐在甲板上吹海風發呆，這才是真正的假期啊！
 

▲▼郵輪,義式度假,歌舞秀,兒童俱樂部,美食,假期,七逗旅遊網,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲思高兒童游泳池是孩子的戲水天堂。

不論你想週末輕旅行，或是來趟異國探險，莎倫娜號都準備了多種航程選擇：4天3夜輕鬆訪沖繩、宮古島、石垣島，短暫放空超適合忙碌上班族。5天4夜能玩更久、探索兩座港口，海上假期更從容。6天5夜超人氣行程，橫跨日韓，「基隆–福岡–釜山」或「基隆–佐世保–麗水」不同組合，都能一次體驗兩國風情。更棒的是，預約指定航次還有「第三人免費」限時優惠！立即洽詢各大旅行社，開啟屬於你和親朋好友的全新義式郵輪假期吧！
 

▲▼郵輪,義式度假,歌舞秀,兒童俱樂部,美食,假期,七逗旅遊網,歌詩達郵輪。（圖／歌詩達郵輪提供）
▲沖繩玩跳島，療癒好心情。

＊圖片僅為示意，實際船上為準。

★推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號2026基隆出發
●4天3夜
• 4/10、4/21｜沖繩
• 4/18｜沖繩＋石垣島
●5天4夜
• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島
●6天5夜
• 4/1-4/6｜佐世保＋麗水（日韓追櫻）
• 4/13-4/18｜佐世保＋鹿兒島（日本九州）

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

