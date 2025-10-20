第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

文／七逗旅遊網提供 圖／歌詩達郵輪

好消息！歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）全面重磅翻新，將於2025年11月13日，以煥然一新的姿態閃耀回歸！更棒的是，現在有超吸引人的「第三人0元」限時優惠，旅費瞬間省下一大筆，玩起來更盡興。

▲米其林星級主廚聯手打造Archipelago餐廳全新菜單。

走進全新升級的莎倫娜號，你就會被那挑高十層的迎賓大廳萬神殿給震撼住！這裡不僅重現了羅馬的恢弘氣勢，還加入了3D雲朵燈光和希臘神話主題設計，讓你宛如置身於一座漂浮在海上的藝術殿堂，隨手一拍都是令人羨慕的網美照。船上的歡樂氣氛也全面升級，無論是阿波羅大酒吧還是泳池甲板，都換上了舒適的新格局，白天可以曬太陽放空，夜晚則搖身一變成為派對現場，日夜精彩不斷。

▲阿波羅大酒吧呈現煥新格局，整體座位區更舒適、現代。

美食體驗更是莎倫娜號這次升級的亮點。船上供應各式風味，像是Pizzeria Pummid’Oro就能吃到經典義式披薩；Sushino@Costa也能滿足味蕾，讓你隨時享用正宗日式壽司。Archipelago 餐廳更請來三位米其林星級主廚聯手打造，以大海和目的地食材為靈感，為你端出兼具永續、創新且難忘的夢幻料理。

▲艙房色調以藍、白為主，呼應海洋意象。

玩了一天回到房間，住進全面翻新的舒適艙房，以藍白海洋色調打造的「當代優雅」風格，加上衛浴全面翻新，讓你的休憩時光更加舒心。

▲全新義式郵輪假期，全家人一起開心玩。

歌詩達莎倫娜號2026年再度以基隆為母港，為大家帶來多樣化的航程，從沖繩、石垣島、宮古島等熱門島嶼，到季節限定的追櫻之旅通通有！無論你是想來個輕快的四天假期、悠閒的五天之旅，還是深度探索的六天航程，莎倫娜號都能滿足你的願望清單。立即洽詢各大旅行社，開啟屬於你和親朋好友的全新義式郵輪假期吧！

＊圖片僅為示意，實際船上為準。

★推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號2026基隆出發

●4天3夜

• 4/10、4/21｜沖繩

• 4/18｜沖繩＋石垣島

●5天4夜

• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島

●6天5夜

• 4/1-4/6｜佐世保＋麗水（日韓追櫻）

• 4/13-4/18｜佐世保＋鹿兒島（日本九州）

