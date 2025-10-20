日韓追櫻！COSTA重磅裝潢嶄新啟航

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

2026年春天，跟著全新升級的歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena），從基隆出發，一路航向日本、韓國，來趟浪漫又輕鬆的追櫻之旅吧！





▲在絕美的春櫻季，與日韓相遇。

莎倫娜號這次重磅裝潢，耗資10億台幣、總共動用4萬人次，全新打造的艙房、餐廳、中央大廳到娛樂設施都煥然一新，延續古希臘神話主題，並融入最新的數位藝術和摩登設計，讓整艘郵輪化身為橫跨古今的海上漂浮神殿。





▲迎賓大廳萬神殿，沉浸式古希臘視聽體驗。

一踏上船，立刻被中央大廳萬神殿的壯麗氣勢吸引，挑高十層的空間，巨型螢幕環繞，天花板上懸浮著發光的3D雲朵，燈光隨音樂流轉，整個大廳瞬間變成沉浸式的光影劇場。細節更令人驚喜，沙發椅上印著古典神像的圖樣，織品質感高雅，讓人在視聽震撼中，一秒穿越神話世界。





▲泳池區透過玻璃天幕，引入藍天與日光。

來到泳池甲板區，陽光透過玻璃天幕灑落，幾何圖案與清新色調勾勒出悠閒氛圍。可容納逾300人的阿波羅大酒吧，從扶手椅、沙發到地毯煥然一新，現代感十足，盡享休閒時光。此區白天有趣味活動、晚上有狂歡派對，從早到晚精彩不間斷。





▲莎倫娜號融合義式經典與亞洲靈感，提供多元餐飲選擇。

莎倫娜號的餐飲升級，同樣令人驚艷！Archipelago餐廳由三位米其林星級主廚聯手打造獨家菜單，以大海和航線目的地為靈感，結合地中海風味與創新烹飪手法，還採用靠港城市的新鮮食材，吃得美味又環保，漂流木風格的內裝，更營造出如海洋懷抱般的用餐氛圍。

▲海上吃披薩，也別忘了和擎天神阿特拉斯與巨型番茄拍照打卡。

愛披薩的旅人，絕不能錯過手工義式薄餅屋；金色阿特拉斯舉著巨型番茄的裝置藝術，也成了超吸睛的打卡點。還有全新裝潢的壽司吧，將日式職人精神帶上郵輪，滿足味蕾的每一個細節。主餐廳「瑟瑞斯」與「發維斯塔」也全面翻新，利用湖水綠色調的餐椅，與色彩鮮活、藝術感圖騰花紋的地毯，打造現代又簡潔的悠閒用餐空間。





▲藍白色呼應海洋意象，營造優雅與寧靜的氛圍。

想放鬆休息，升級後的舒適艙房更讓人一見傾心。以海洋藍與潔白色調為主，搭配明亮的玻璃拉門衛浴，乾淨又明亮，讓你用最舒適的狀態迎接每一個嶄新的港口。

2026年4月1日基隆出發的佐世保＋麗水自主遊6天，一趟旅程暢遊兩國雙城，航程靠岸期間，更有機會看到日韓春季最美的櫻花風情。立即洽詢各大旅行社，預約屬於你和親友的全新義式郵輪假期吧！

＊圖片僅為示意，實際船上為準。

歌詩達郵輪莎倫娜號2026基隆出發

●4天3夜

• 4/10、4/21｜沖繩

• 4/18｜沖繩＋石垣島

●5天4夜

• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島

●6天5夜

• 4/1-4/6｜佐世保＋麗水（日韓追櫻）

• 4/13-4/18｜佐世保＋鹿兒島（日本九州）

