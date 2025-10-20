ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日韓追櫻！COSTA重磅裝潢嶄新啟航

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

2026年春天，跟著全新升級的歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena），從基隆出發，一路航向日本、韓國，來趟浪漫又輕鬆的追櫻之旅吧！
 

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）
▲在絕美的春櫻季，與日韓相遇。

莎倫娜號這次重磅裝潢，耗資10億台幣、總共動用4萬人次，全新打造的艙房、餐廳、中央大廳到娛樂設施都煥然一新，延續古希臘神話主題，並融入最新的數位藝術和摩登設計，讓整艘郵輪化身為橫跨古今的海上漂浮神殿。
 

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）
▲迎賓大廳萬神殿，沉浸式古希臘視聽體驗。

一踏上船，立刻被中央大廳萬神殿的壯麗氣勢吸引，挑高十層的空間，巨型螢幕環繞，天花板上懸浮著發光的3D雲朵，燈光隨音樂流轉，整個大廳瞬間變成沉浸式的光影劇場。細節更令人驚喜，沙發椅上印著古典神像的圖樣，織品質感高雅，讓人在視聽震撼中，一秒穿越神話世界。
 

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）
▲泳池區透過玻璃天幕，引入藍天與日光。

來到泳池甲板區，陽光透過玻璃天幕灑落，幾何圖案與清新色調勾勒出悠閒氛圍。可容納逾300人的阿波羅大酒吧，從扶手椅、沙發到地毯煥然一新，現代感十足，盡享休閒時光。此區白天有趣味活動、晚上有狂歡派對，從早到晚精彩不間斷。
 

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）
▲莎倫娜號融合義式經典與亞洲靈感，提供多元餐飲選擇。

莎倫娜號的餐飲升級，同樣令人驚艷！Archipelago餐廳由三位米其林星級主廚聯手打造獨家菜單，以大海和航線目的地為靈感，結合地中海風味與創新烹飪手法，還採用靠港城市的新鮮食材，吃得美味又環保，漂流木風格的內裝，更營造出如海洋懷抱般的用餐氛圍。

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲海上吃披薩，也別忘了和擎天神阿特拉斯與巨型番茄拍照打卡。

愛披薩的旅人，絕不能錯過手工義式薄餅屋；金色阿特拉斯舉著巨型番茄的裝置藝術，也成了超吸睛的打卡點。還有全新裝潢的壽司吧，將日式職人精神帶上郵輪，滿足味蕾的每一個細節。主餐廳「瑟瑞斯」與「發維斯塔」也全面翻新，利用湖水綠色調的餐椅，與色彩鮮活、藝術感圖騰花紋的地毯，打造現代又簡潔的悠閒用餐空間。
 

▲▼ 歌詩達郵輪,莎倫娜號,2026,春季,日韓,郵輪,假期,旅遊。（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）
▲藍白色呼應海洋意象，營造優雅與寧靜的氛圍。

想放鬆休息，升級後的舒適艙房更讓人一見傾心。以海洋藍與潔白色調為主，搭配明亮的玻璃拉門衛浴，乾淨又明亮，讓你用最舒適的狀態迎接每一個嶄新的港口。

2026年4月1日基隆出發的佐世保＋麗水自主遊6天，一趟旅程暢遊兩國雙城，航程靠岸期間，更有機會看到日韓春季最美的櫻花風情。立即洽詢各大旅行社，預約屬於你和親友的全新義式郵輪假期吧！

＊圖片僅為示意，實際船上為準。

★推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號2026基隆出發
●4天3夜
• 4/10、4/21｜沖繩
• 4/18｜沖繩＋石垣島
●5天4夜
• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島
●6天5夜
• 4/1-4/6｜佐世保＋麗水（日韓追櫻）
• 4/13-4/18｜佐世保＋鹿兒島（日本九州）

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 歌詩達郵輪 莎倫娜號 2026 春季 日韓 郵輪 假期 旅遊 七逗旅遊網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【台日聯手防災】全方位監測！新型水位計成功部署堰塞湖

推薦閱讀

第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

歌詩達莎倫娜號　第三人0元！

歌詩達莎倫娜號　第三人0元！

日韓追櫻坐郵輪！

日韓追櫻坐郵輪！

上船就開玩！莎倫娜號華麗航向日韓

上船就開玩！莎倫娜號華麗航向日韓

2025大甲溪觀光文化季開跑

2025大甲溪觀光文化季開跑

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

高雄3處新景點先收藏

高雄3處新景點先收藏

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

任賢齊從小吃到大！彰化35元高麗菜飯

苗栗「明德水陸空遊憩區」11月試營運

台南奇美打造「台灣史上最大埃及展」

無菜單鐵板燒隱身台中七期獨棟豪宅！

Rosé演唱會空檔大吃2項台灣美食

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

歌詩達莎倫娜號　第三人0元！

日韓追櫻坐郵輪！

上船就開玩！莎倫娜號華麗航向日韓

2025大甲溪觀光文化季開跑

BAC秋季人氣「茶金蒙布朗」復刻回歸

日頂級郵輪三井海洋富士輪首航蘇澳　華麗現身再創新紀錄

高雄3處新景點先收藏

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366