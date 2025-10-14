巴菲特最愛「DQ冰淇淋」11/18回歸台灣　落腳台北101

▲美國股神巴菲特最愛「Dairy Queen」宣布回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

股神巴菲特最愛、「倒杯不灑」的美國冰淇淋品牌「Dairy Queen」宣布回歸台灣市場，首間門市插旗台北101，並帶來經典暴風雪、2.5吋獨享蛋糕共2大系列，11月18日正式開幕。

▲▼Dairy Queen台北101門市將販售2大系列。

DQ於2013年首度登台，僅短短4年便撤出台灣市場，這次再度強勢回歸，首間門市落腳台北101美食街，經典必吃「暴風雪冰淇淋」擁有多元創意口味，將冰淇淋內的空氣比例精準控制在40%，讓口感輕盈綿密「倒杯不灑」，中間還灑上大塊脆片與配料點綴，打造豐富層次口感。

此次回歸也將販售另一特色品項「獨享蛋糕」，以市場少見的2.5吋迷你尺寸打造多款療癒造型，一個人也能享用到清涼冰淇淋蛋糕，台北101門市將提供多款由專業裱花師現點現做的造型獨享蛋糕選擇。

▲牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」將於10月25日開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

另外，東京牛舌人氣店家「牛舌の檸檬（牛たんの檸檬）」也宣布進駐台灣，台灣1號店將在10月25日開幕，地點就在台北捷運市府站附近的逸仙路。

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。除了厚切牛舌套餐，還有提供搭配A5和牛的雙拼套餐，價格2700日圓（含稅）起。