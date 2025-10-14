ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」11/18回歸台灣　落腳台北101

▲▼Dairy Queen11月18回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供）

▲美國股神巴菲特最愛「Dairy Queen」宣布回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

股神巴菲特最愛、「倒杯不灑」的美國冰淇淋品牌「Dairy Queen」宣布回歸台灣市場，首間門市插旗台北101，並帶來經典暴風雪、2.5吋獨享蛋糕共2大系列，11月18日正式開幕。

▲▼Dairy Queen11月18回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供）

▲▼Dairy Queen台北101門市將販售2大系列。

▲▼Dairy Queen11月18回歸台灣市場。（圖／Dairy Queen提供）

DQ於2013年首度登台，僅短短4年便撤出台灣市場，這次再度強勢回歸，首間門市落腳台北101美食街，經典必吃「暴風雪冰淇淋」擁有多元創意口味，將冰淇淋內的空氣比例精準控制在40%，讓口感輕盈綿密「倒杯不灑」，中間還灑上大塊脆片與配料點綴，打造豐富層次口感。

此次回歸也將販售另一特色品項「獨享蛋糕」，以市場少見的2.5吋迷你尺寸打造多款療癒造型，一個人也能享用到清涼冰淇淋蛋糕，台北101門市將提供多款由專業裱花師現點現做的造型獨享蛋糕選擇。

▲▲東京人氣名店「牛舌の檸檬」9月登台。（圖／取自IG：beef_lemon）

▲牛舌人氣店家「牛舌の檸檬」將於10月25日開幕。（圖／取自IG：beef_lemon）

另外，東京牛舌人氣店家「牛舌の檸檬（牛たんの檸檬）」也宣布進駐台灣，台灣1號店將在10月25日開幕，地點就在台北捷運市府站附近的逸仙路。

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店。除了厚切牛舌套餐，還有提供搭配A5和牛的雙拼套餐，價格2700日圓（含稅）起。

【你可能也想看】

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 Dairy Queen 牛舌の檸檬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【偶就要這根！】狗叼超巨棕櫚葉堅持帶回家XD

推薦閱讀

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

速食店最新炸雞優惠懶人包

速食店最新炸雞優惠懶人包

米其林一星冰淇淋在台中！

米其林一星冰淇淋在台中！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

金山新飯店徵「試住員」逾6千人搶報

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

1680秒全台最長煙火在宜蘭

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台南關子嶺溫泉美食節5大亮點先看

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366