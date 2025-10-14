平日午間爽吃6小時　高麗園宜蘭新月店推出用餐不限時活動

▲高麗園宜蘭新月店推平日午餐用餐不限時。（圖／高麗園提供）

記者黃士原／台北報導

日本雲雀集團涮乃葉、橫濱牛排「用餐不限時」因為大受歡迎，業者直接把活動延長到12月31日，主打銅盤烤肉吃到飽的「高麗園」也跟進，宜蘭新月店平日午餐可以吃到下午5點。

高麗園主打銅盤烤肉吃到飽，銅盤烤肉提供牛、雞、豬、羊等肉品，透過傳統韓式手法醃漬，讓肉品都帶有水果甜味跟麻油香氣，而自助吧除了肉品之外，還有陳列出多種新鮮食材配料，以及辣炒年糕、魚板、炸雞等小吃，都可依照個人喜好選擇享用。另外，海鮮煎餅、石鍋拌飯、炸醬麵等經典韓式料理也可以無限續點，想吃多少就點多少。

▲除了肉品，高麗園還供應辣炒年糕、魚板、炸雞等小吃，都可依照個人喜好選擇享用。（圖／高麗園提供）

高麗園目前全台有7家分店，其中宜蘭新月店跟進近期「用餐不限時」熱潮，即日起至12月31日，平日中午消費（11點開始），用餐時間將不限制，最晚可吃到下午5點，費用每人458元。

▲橫濱牛排平日午餐自助吧可爽吃6小時。（圖／取自橫濱牛排官網）

另外，橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時，由於受到歡迎，活動不斷延長，業者直接延長至12月31日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。不過僅限定宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店，而桃園的2家分店假日午餐也能吃3小時。

▲涮乃葉平日午餐不限時直接延長到年底。（圖／取自涮乃葉臉書）

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，之前推出的「平日午餐不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點，活動同樣是12月31日結束。

