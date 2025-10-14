ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

平日午間爽吃6小時　高麗園宜蘭新月店推出用餐不限時活動

▲高麗園進駐宜蘭新月廣場。（圖／高麗園提供）

▲高麗園宜蘭新月店推平日午餐用餐不限時。（圖／高麗園提供）

記者黃士原／台北報導

日本雲雀集團涮乃葉、橫濱牛排「用餐不限時」因為大受歡迎，業者直接把活動延長到12月31日，主打銅盤烤肉吃到飽的「高麗園」也跟進，宜蘭新月店平日午餐可以吃到下午5點。

高麗園主打銅盤烤肉吃到飽，銅盤烤肉提供牛、雞、豬、羊等肉品，透過傳統韓式手法醃漬，讓肉品都帶有水果甜味跟麻油香氣，而自助吧除了肉品之外，還有陳列出多種新鮮食材配料，以及辣炒年糕、魚板、炸雞等小吃，都可依照個人喜好選擇享用。另外，海鮮煎餅、石鍋拌飯、炸醬麵等經典韓式料理也可以無限續點，想吃多少就點多少。

▲除了肉品，高麗園還供應辣炒年糕、魚板、炸雞等小吃，都可依照個人喜好選擇享用。（圖／高麗園提供）

高麗園目前全台有7家分店，其中宜蘭新月店跟進近期「用餐不限時」熱潮，即日起至12月31日，平日中午消費（11點開始），用餐時間將不限制，最晚可吃到下午5點，費用每人458元。

▲橫濱牛排平日午餐自助吧可爽吃6小時。（圖／取自橫濱牛排官網）

另外，橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時，由於受到歡迎，活動不斷延長，業者直接延長至12月31日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。不過僅限定宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店，而桃園的2家分店假日午餐也能吃3小時。

▲涮乃葉平日午餐不限時直接延長到年底。（圖／取自涮乃葉臉書）

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，之前推出的「平日午餐不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點，活動同樣是12月31日結束。
 

關鍵字： 美食雲 吃到飽 高麗園宜蘭新月店 韓式烤肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

推薦閱讀

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

速食店最新炸雞優惠懶人包

速食店最新炸雞優惠懶人包

米其林一星冰淇淋在台中！

米其林一星冰淇淋在台中！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

金山新飯店徵「試住員」逾6千人搶報

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

1680秒全台最長煙火在宜蘭

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台南關子嶺溫泉美食節5大亮點先看

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

400度石板上桌！想吃幾分熟自己煎

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366