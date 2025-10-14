台北溫泉季10/30登場！沖繩EISA太鼓舞祭免費看　逛50攤市集

▲「2025台北溫泉季」將自10月30日起一連5天於捷運新北投站周邊登場。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025台北溫泉季」將於10月30日起一連5天於捷運新北投站登場，台北市溫泉發展協會表示，今年的主秀是「沖繩EISA太鼓舞祭」，還有秋田的「生剝鬼太鼓」、山形「花笠舞踊」、「愛の武將隊」等團體，接連帶來踩街遊行和表演，免飛日本，就能在北投溫泉鄉欣賞道地表演。

▲今年溫泉季邀請到北谷町青年聯合會帶來正宗沖繩演舞。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）

「沖繩Eisa 太鼓舞祭」邀請日本沖繩北谷町青年聯合會帶來正宗的沖繩演舞，從10月30日至11月2日期間，還有秋田的「生剝鬼太鼓」、山形的「花笠舞踊」及帥氣的「愛の武將隊」，最後是來自古都京都的「疊樂團」，以踩街大遊行亮相後，再帶來精湛舞台演出。

▲山形帥氣的「愛の武將隊」將在11月1日、2日登台表演。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



除了來自日本的各演出團體帶來花笠舞、武將等傳統表演外，每年少不了的明華園經典大戲、國標舞公益演出、東森YOYO家族表演、萬聖節親子電影院、懷舊金曲之夜、那卡西歡唱、女巫嬉遊-著花浴衣遊北投集章抽抽樂、公益捐血、乳房篩檢通通有。

今年溫泉季現場也聚集逾50攤文創市集擺攤，以及日本疊樂團迷你榻榻米DIY、著色畫、小鼓DIY、北投文化導覽、溫泉公車等活動安排，民眾可順道造訪北投溫泉博物館、北投圖書館，或至地熱谷感受大自然的神奇能量。

▲北投溫泉博物館保留日治時期的建築特色。（圖／記者彭懷玉攝）



因應溫泉季和ITF台北國際旅展熱潮，北投大地酒店自10月16日起在官網推出線上旅展，住宿、泡湯與美食餐券最低48折起。其中，「一泊一食住宿券」線上旅展價8,800元（原價18,480元），全年度平日不加價，4至9月平日加贈雙人下午茶或楓林客房升等好禮二選一，買五張再送一張。

▲▼北投大地酒店自10月16日起在官網推出線上旅展。（圖／業者提供）



另有「一泊二食住宿券」原價22,836元，旅展價11,800元，除包含「一泊一食」所有優惠外，再附午間或晚間兩客套餐，每位套餐價值超過2,000元，同時使用兩張住宿券即可升等至丹鳳四人房。

2025台北溫泉季

沖繩Eisa太⿎祭｜鼓動北投泡湯趣

日期：10月30日至11月3日 10:30-20:30

地點：新北投捷運站周邊（七星街、七星公園、北投公園、光明路）