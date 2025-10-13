線上旅展開跑！自配「機加酒」現折千元、買展望台票贈泡湯

▲東南旅遊線上旅展今開跑。（圖／東南旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

2025台北國際旅展將在11月7日登場，旅行社提前推優惠預熱買氣。東南旅遊線上旅展即日起至11月14日開賣，其中「自由配機+酒」方案，消費滿25,000元現折1,000元，而業者透露，10月因連假密集，也出現大量「即期出發」的訂單湧現，即使票價偏高，旅客仍願意說走就走。

東南旅遊2025ITF線上旅展開跑，其中以「自由配機+酒」方案最划算，旅客可隨心組合航班與飯店，消費滿25,000元現折1,000元，而10月21日還有50組限量折扣碼，單筆滿5萬元立折5,000元，折扣回饋部分，票券消費滿2,500元折150元，國外訂房滿8,000元折500元，國內訂房滿5,000元折300元。

▲日本大阪阿倍野HARUKAS 300觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）



票券部分，日本摩天大樓「阿倍野HARUKAS 300展望台」十分受歡迎，可搭電梯直上300公尺高空，並以360度透明玻璃視野盡收大阪城、京都、神戶美景，對此，東南推出「買展望台票券+泡湯券」買一送一。以及京阪電鐵買一送一，並祭出「關西樂享券」優惠，買日本關西樂享券贈聚火鍋餐券或烏來泡湯券；還有網卡買一送一，區域涵蓋日本、東南亞、韓國吃到飽，新馬每日1G買一送一。

▲香港灣仔街景。（圖／記者彭懷玉攝）



東南旅遊表示，目前整體銷售表現以日本地區最亮眼，依序為大阪、東京、沖繩及福岡，顯示日本仍是台灣旅客的首選海外目的地。其次則為中港澳地區，其中香港因距離短、交通便利，依然是短程旅遊的熱門之選。

從預訂趨勢來看，今年旅客明顯有「提早規劃」的傾向，部分行程甚至提前半年至一年預訂，無論是否遇到連休或自行安排假期，都展現出高度的旅遊意願。不過，10月因連假密集，也出現大量「即期出發」的訂單現象，即使票價偏高，旅客仍願意說走就走。

東南旅遊說，至於農曆春節與跨年期間，目前因價格仍偏高，整體訂單數尚未明顯成長，預期仍需觀察市場反應。

▲雄獅旅遊ITF線上旅展即日起至11月10日開跑。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊ITF線上旅展已起跑一周，業者指出，目前進單量與去年大致相同，其中以日本、歐洲詢問度最高。雄獅旅遊表示，今年受到國定假日增加影響，10月旅遊需求上升，出團數對比去年10月成長2成左右，東京、曼谷、北海道最為熱絡。

▲雄獅旅遊ITF一連35天有促銷。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅ITF旅展全新升級會員制度「雄獅幣」一點抵一元，旅展期間天天抽「大阪自由行」、「泰國6日遊」等大獎，下單還有機會再抽萬元點數。業者除看好第四季短線熱潮，2026年的春節假期長達9天，長線行程表現佳，其中以德瑞、荷比法最受青睞，瑞士鐵道亦是熱銷產品。整體來說，雄獅預期線上旅展業績較去年呈雙位數成長。