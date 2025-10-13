▲Club Med日本石垣島。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻明年春節出國商機，全包式度假品牌Club Med推出線上旅展，到日本石垣島度假，每人含機票最低4萬8800元起，馬爾地夫卡尼島「買四晚送二晚」，每人最高可省6萬8600元，而泰國普吉島機票、食宿全包，4天3夜每人最低3萬3400元起。

▲家庭客規劃出遊已有越來越早的趨勢。

根據Club Med觀察，台灣家庭旅客在規劃 2026 年春節行程時，已傾向提前6至8個月完成預訂，相較2025年春節多集中於出發前3至4個月出現明顯轉變。截至目前為止，預訂明年春節到亞洲海島度假的台灣旅客人次，已較今年同期成長12%，反映出家庭旅遊提前卡位需求快速增溫。

業者近一步指出，台灣三代同遊家庭在規劃假期越來越傾向提前規劃，且透過精打細算方式提早搶優惠，展現新型消費模式，同時也要兼顧多世代需求差異與出遊便利。而Club Med的全包式服務，涵蓋交通、三餐酒水、住宿及豐富活動，並提供針對不同年齡層兒童設計的俱樂部照護服務，滿足父母需求的多樣化水陸運動與娛樂設施，及適合長輩的休憩空間與舒適房型，吸引該客群青睞。

▲Club Med馬爾地夫卡尼島。

搶攻明年春節與寒假出國旅遊熱潮，Club Med 即日起至10月31日為止推出年末線上旅展，針對三大人氣海島度假村祭出限時優惠。Club Med攜手華航推出春節限定包機直飛日本石垣島航班，打造「免轉機、免請假」的便利假期，適合全家一同享受沖繩海島氛圍，五天四夜全包式假期（含機票）每人最低4萬8800元起。

作為度假天堂的馬爾地夫近年也吸引越來越多親子客群，業者推出卡尼島1、2月出發行程「買4晚送2晚」優惠，入住六晚即享兩晚食宿免費，每人最高可省6萬8600 元，可入住夢幻水上屋，從房間直眺印度洋，與海洋生物近距離接觸。

▲Club Med泰國普吉島全新的「家庭綠洲 Family Oasis」。

Club Med 普吉島度假村今年則全新推出專為親子設計的「家庭綠洲 Family Oasis」區，踏出房門即可抵達戲水區。只要在明年1、2月出發，4天3夜每人含機票3萬3400元起；於12月底出發，4天3夜每人含機票最低3萬400元起。

▲▼杜拜卓美亞古堡酒店夏宮。（圖／業者提供，下同）

而杜拜卓美亞古堡酒店群將於今年底佳節期間化身繽紛節慶樂園，從聖誕樹點燈儀式、傳統聖誕市集，到節慶早午餐與跨年煙火，打造充滿熱情與喜悅的冬季假期。旅人可依喜好選擇下榻皇宮、和宮、逸宮或夏宮4大風格宮殿，從阿拉伯皇室氛圍到海濱現代風情，體驗獨具魅力的度假時光。

▲▼杜拜卓美亞古堡酒店群在節慶期間以特色燈飾妝點。

備受喜愛的「杜拜卓美亞古堡酒店節日市集」將於12月5日至31日登場，占地達1750平方公尺，現場設有36英尺巨型聖誕樹、阿布拉木船巡遊、摩天輪與兒童遊樂設施，並匯集25個節慶攤位、薑餅屋體驗與主廚團隊打造的應景美食。

節日期間，全館將以近200棵聖誕樹與逾20萬盞燈飾妝點，並舉行兩場亮燈儀式：12月12日於皇宮、12月19日於逸宮，限住房賓客參加。聖誕節當日，各大餐廳將推出節慶饗宴，包括Kayto、Rockfish、Summersalt、Arboretum等人氣餐廳，融合地中海、亞洲與國際風味，讓旅人以美食迎接佳節。

▲杜拜卓美亞古堡酒店皇宮外觀。

跨年夜當晚，杜拜卓美亞古堡酒店群旗下多間餐廳將舉辦迎新晚宴，Pierchic、French Riviera Beach、Celeste及Pai Thai等餐廳分別推出限定套餐與主題派對；午夜時分，璀璨煙火將照亮杜拜夜空，迎接嶄新一年。元旦當日亦有豐盛早午餐與特色料理登場，讓賓客以美饌與歡慶氛圍開啟2026年的第一道風景。