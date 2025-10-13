ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
3航空機票優惠開搶！直飛東南亞0元起　升等商務艙+8000元起

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著2025台北國際旅展將於11月登場，各大航空公司也推出機票優惠！國泰航空就推出全球精選航點8折起，而亞洲低成本航空領導品牌AirAsia則推出年末大促銷，指定城市未稅價0元起。

國泰航空

國泰航空即日起至11月14日推出線上旅展，精選全球75個熱門航點限時8折起，適用出發日期為10月13日至2026年9月30日。同時，國泰航空的國泰會員登入官網訂票，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿2萬元或以上（不含稅金及附加費），即可享2000元折扣，每日限首30筆訂位，限量優惠，先搶先贏。

此外，凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，即可享加價8000元起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇，

ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空也將在現場將販售機票、住宿及多款國泰航空精選商品，凡累積消費達指定金額，即可參加抽抽樂活動，還有機會獲得最高萬元機票折抵金。

▲▼亞洲航空，AirAsia，亞航，airasia。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亞洲航空。（圖／記者蔡玟君攝）

亞洲航空

亞洲航空即日起至10月19日為止推出年末大促銷，以台北－清邁、台北－沙巴、高雄－曼谷（廊曼）為主打強檔，最低票價單程 0元起，其餘航線最低 2折起，旅客可搶購2026年3月1日至11月30日出發的機票，正好涵蓋2026年暑假旺季。

此次年末大促銷是2025年最後也是最強的一波特價，祭出0元機票的三條航線：台北－清邁、台北－沙巴、高雄－曼谷（廊曼）都是很適合暑假親子旅遊的地點，甚至連蜜月首選馬爾地夫，經吉隆坡轉機最低單程價只要1802元。

▲新航波音787-10每日兩班往返新加坡台北。（圖／新加坡航空提供）

▲新加坡航空。（圖／業者提供）

新加坡航空

新加坡航空則從10月16日至11月12日推出線上旅展，享線上旅展限定最高85折優惠票價，輕鬆飛往超過20個新航及酷航熱門航點。PPS Club 與 KrisFlyer 會員訂位購票時輸入專屬優惠碼「FLYSQ2025TW」，再享額外 95 折，還可加碼獲得 25% 紅利好哩。

此外，新航旅客在Pelago.com預訂旅遊體驗時輸入訂位代號，可享最高三次的九折優惠；PPS Club與KrisFlyer會員每消費新幣1元可獲得KrisFlyer 哩程3哩。Pelago是新航旗下的旅遊體驗平台，提供全球熱門景點門票及在地深度體驗，讓旅程更豐富精彩。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

