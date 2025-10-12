ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
曼谷燈光藝術節11月登場！看地表最美光之河　河畔賞光雕、煙火秀

▲▼曼谷Vijit Chao Phraya 燈光藝術節。（圖／翻攝自泰國觀光局官網）

▲曼谷Vijit Chao Phraya燈光藝術節將從11月1日起登場。（圖／翻攝自泰國觀光局官網

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的曼谷河岸盛事「Vijit Chao Phraya 燈光藝術節」將於11月1日登場，連續45天的活動，將以光影藝術、音樂與文化、煙火表演，點亮整條昭披耶河，今年冬天到泰國玩可別錯過。

由泰國觀光局舉辦的「Vijit Chao Phraya燈光藝術節」今年邁入第4屆，以「Light Up the River, Light Up the Spirit」為主題，結合現代燈光科技與泰國傳統文化美學，從11月1日至12月15日期間，以沉浸式視覺與聽覺演出，將昭披耶河打造成地表最美夜晚光之河。

▲▼曼谷Vijit Chao Phraya 燈光藝術節。（圖／翻攝自Amazing Thailand臉書專頁）

▲▼曼谷Vijit Chao Phraya 燈光藝術節結合燈光投影與聲音效果，打造夜晚嘉年華。圖為過去活動畫面。（圖／翻攝自Amazing Thailand臉書專頁

▲▼曼谷Vijit Chao Phraya 燈光藝術節。（圖／翻攝自Amazing Thailand臉書專頁）

此次燈光藝術節串聯多個曼谷指標性景點，包括 ICONSIAM暹羅天地、拉瑪八橋（Rama VIII Bridge）、河濱碼頭夜市、Siriraj碼頭及鄭王廟，預計將有主題燈光裝置、3D投影與煙火秀。

▲▼曼谷Vijit Chao Phraya 燈光藝術節。（圖／翻攝自Amazing Thailand臉書專頁）

▲旅客也可以搭船欣賞曼谷Vijit Chao Phraya燈光藝術節。（圖／翻攝自Amazing Thailand臉書專頁

同時，藝術節期間也正逢泰國水燈節，旅客有機會沿著河畔漫步，或搭乘遊船，欣賞成千上萬的水燈與燈光藝術交相輝映的浪漫風景。

關鍵字： 泰國旅遊 曼谷 曼谷旅遊 Vijit Chao Phraya燈光藝術節 亞洲旅遊 國外特色系列 東南亞旅遊

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

