台南新旅宿「帕鉑文旅」開幕　特製美食地圖探索府城巷弄滋味

▲以老字號飯店改建的「台南帕鉑文旅」開幕。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有新飯店！於國慶連假正式開幕的「帕鉑文旅PAPO 'A LABS」，將老飯店重新改裝，運用大量在地磨石子、老磚與溫潤木質元素，打造成全新的旅宿據點。

▲帕鉑文旅客房示意圖。（圖／台南市政府提供）

▲豪華四人房。（圖／翻攝自飯店官網）

台南帕鉑文旅前身為老字號「華光大飯店」，請來設計團隊以「台南的靜」為靈感的重新詮釋，透過巧妙的動線與開窗設計，將府城柔和的陽光與緩慢的街聲過濾後引入室內，營造出靜謐而溫暖的氛圍。

▲飯店入口示意圖。（圖／台南市政府提供）

飯店內共有7種客房，從雙人、三人、四人與無障礙房，提供旅客多元化選擇。不同於多數高端旅宿設置自營餐廳，PAPO'A LABS 將整座城市視為一張開放的餐桌，並繪製「在地小吃探索地圖」，邀請旅人穿梭國華街、永樂市場等街巷，親身品味每一道小吃背後的文化故事。

▲▼台南福爾摩沙遊艇酒店變成笑笑羊主題飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，由安平開台天后宮與甫獲得五星認證的福爾摩沙遊艇酒店共同主辦，攜手英國超人氣動畫角色「笑笑羊（Shaun the Sheep）」推出大型聯名企劃，在戶外區設置2隻大型笑笑羊造型氣偶，搭配水岸、遊艇、藍天，療癒風景成為打卡新地標，預計展出至明年6月底為止，為安平注入滿滿童趣與可愛氛圍。

▲遊艇碼頭旁也有一隻可愛的笑笑羊。（圖／記者蔡玟君攝）

活動期間，笑笑羊將現身於福爾摩沙遊艇酒店的多個空間，更以「療癒假期」為靈感，設計3款主題房型，讓旅客能沉浸式體驗其可愛魅力；旅客入住時，也能發現酒店內外藏有許多驚喜彩蛋，例如藏身在牆面、自動門、一般客房的備品都有可愛的笑笑羊現身，旅客不妨好好尋找。