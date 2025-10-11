ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全球首座寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝光　最快明年春天開幕

▲▼寶可夢樂園寶可夢訓練中心。（圖／翻攝自X／@PokeParkKANTOjp）

▲寶可夢樂園內的寶可夢訓練中心建築曝光。（圖／翻攝自X／@PokeParkKANTOjp

記者蔡玟君／綜合報導

全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO」將於明天春天正式開幕，地點就在位於東京近郊的「讀賣樂園」。PokéPark KANTO官方X近日也公布園區內草紗鎮中的寶可夢中心建築紅色外觀一景，讓粉絲超期待。

由The Pokémon Company規劃的全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO」占地約2.6公頃，距離東京市區車程約40分鐘，門票預計於今年秋天販售。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲寶可夢樂園「PokéPark KANTO」將於明年春天開幕。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲草紗鎮。（圖／The Pokémon Company提供）

「PokéPark KANTO」是一座結合森林與城市場景的主題樂園，有超過600隻寶可夢在此棲息，讓訓練家們能夠親身體驗寶可夢世界觀。近日曝光的樂園設施一景，就是位於園內的「草紗鎮」，鎮上設有寶可夢中心、友好商店、道館以及齊聚各種周邊商品的「訓練家市集」，並定期舉辦迎賓會、遊行表演，還有兩項互動式遊樂設施可以體驗。

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園內的「寶可夢森林」。（圖／The Pokémon Company提供）

▲▼寶可夢樂園PokéPark KANTO。（圖／The Pokémon Company提供）

園內另一亮點就是「寶可夢森林」，森林全長約500公尺，擁有高低起伏的地形與蜿蜒山路，模擬出寶可夢棲息的自然環境。訓練家們可以在草叢、隧道等地仔細觀察寶可夢們互動、對戰、採集樹果等日常行為，有些體型巨大、藏身林間的寶可夢，也為遊客帶來探索的驚喜。

