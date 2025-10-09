晶華線上旅展開跑！「3000元聯合住宿券」買10送1　1張可住旗下8館

▲捷絲旅台大尊賢館景觀客房。（示意圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台北國際旅展將於11月7日至10日在南港展覽館開跑，晶華集團搶先於今日起至11月10日舉辦為期33天的線上旅展，今年強打的商品為每張3,000元、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅的「集團聯合住宿券」，並加碼「買十送一」，使用一張即可入住旗下8間捷絲旅。

▲捷絲旅台北西門館精緻雙人房。（示意圖／業者提供）



晶華集團線上旅展囊括各酒店的優質住宿、餐飲、泡湯與SPA。今年全新推出的「環遊晶華．集團聯合住宿券」是集團旗下各酒店共同銷售的唯一一款住宿商品，每張3,000元、使用一張可以任選全台8間捷絲旅入住，或是加價下榻台南晶英或是台北晶華。

▲北投晶泉丰旅雙人泉月湯屋券買四送一。（圖／業者提供）



使用二張則有秋冬溫泉之旅的最佳目的地北投、礁溪晶泉丰旅可以選擇。使用三張即可前往太魯閣晶英，展開一趟親近峽谷山林的永續旅遊行程，訂房加購高鐵還有票價7折起的優惠。

▲晶華集團旗下沐蘭SPA「旅人最愛療程券」3,980元。（圖／業者提供）



熱愛泡湯的旅人，可選擇北投晶泉丰旅，大眾風呂券每張900元，旅展加碼入場240分鐘，買四送一平均每張僅720元。雙人泉月湯屋券每張1,800元，買四送一，平均每張僅1,440元即可享受一趟白磺湯泉的療癒小旅行。此外，榮獲多項世界大獎肯定的沐蘭SPA則有「旅人最愛療程券」3,980元，或「療程二選一三入組」11,670元，平均每張3,890元，於獨立芳療空間享受90分鐘全方位放鬆。

▲淡水蘊泉庄30坪水舍大套房。（圖／業者提供）



另外，位於新北淡水的蘊泉庄溫泉飯店，即日起至2026年12月30日推出三大住房專案，其中，限量三天兩夜輕奢慢活之旅住房方案平日10,800元起，平日連續入住兩晚土舍客房，即可免費升等至30坪水舍大套房，每日僅限10間，以輕鬆價格即可擁有大空間、落地窗與開闊景致的夢幻住房體驗。

針對親子客群，推出「闔家同樂親子FUN電趣專案」平日6,800元起，雙人入住含兩客蘊木盒早餐，平日入住享加人不加價，土舍23坪最多3人，水舍30坪最多4人，讓孩子也能舒適入住。假日入住時，第三人以上只需加購軟墊及早餐即可。專案同樣加贈淡海輕軌一日券。

▲雙人入住「闔家同樂親子FUN電趣專案」含兩客蘊木盒早餐。（圖／記者彭懷玉攝）